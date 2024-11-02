環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」　一票人狂點頭

▲不少人都有出國的經驗，哪一個國家最好玩每個人的感受都不一樣。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

不少人都有出國的經驗，哪一個國家最好玩每個人的感受都不一樣。一名男網友透露，朋友環遊世界一圈，去了南極、南非、南美洲等，發現還是日本最好玩。貼文一出，引起討論。

原PO在PTT以「朋友說走遍世界還是日本好玩」為題表示，朋友46歲，是上市公司董事長的長子，曾在英國留學，擁有美國籍，「他說他走遍世界，最後還是覺得日本好玩，歐洲以前是一個相當好玩的地方，他上個月回來，這次去了快一個月，他說他這輩子不會再去歐洲了。」

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原PO指出，朋友也分享，硬要說一個比較有趣的地方是土耳其，另外美洲除了壯觀的大自然，沒什麼好說的，而南美洲去過2次，朋友認為就是又黑、又危險的地方，至於非洲南部就是達成成就，北非還不錯，但沒什麼好玩的。

原PO提到，朋友還說，去了南極洲花了快100萬根本是自虐，這輩子沒那麼抖過，「極光很美，好，看夠了嗎？回房睡覺，澳洲適合退休，愛海的一定要來，但是他不愛，他說世界玩了一圈，還是日本好玩。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「不一定是最好玩，但整體的旅遊體驗是最舒服的」、「日本是舒服，不是好玩」、「日本舒服倒是真的，一天走3萬步，還是很舒服」、「確實好玩，好吃的食物也多」、「歐洲扒手被抓包還會回頭嗆你」。

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