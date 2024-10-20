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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停　告訴世界台灣很重要

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

▲前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供，下同）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文20日完成歐洲訪問行程，於清晨返抵國門，她也透過臉書表示，重要的是台灣人民對訪團的支持，還有世界因此看到了更多的台灣，她強調，台灣走向世界的腳步不會停止，而且還要加快步伐、無所畏懼、充滿自信，告訴全世界，「台灣很重要！Taiwan matters！」

蔡英文20日中午透過臉書表示，她已經結束了歐洲訪問的行程，今天順利返抵國門。她說，他們在捷克，向全世界分享了台灣的民主經驗，證明台灣對民主的決心與韌性，能夠面對全球性的挑戰，與威權主義的擴張。

蔡英文表示，他們在法國，與友台議員們交流，傳遞台灣與法國共享自由、平等、博愛的民主精神，並期待雙方的產業持續合作，提升彼此的競爭力。

蔡英文指出，他們在比利時，向歐洲的好朋友表達，台灣在全球供應鏈上，是重要且值得信賴的合作夥伴。希望歐洲能繼續支持台灣，有意義地參與國際組織。

有媒體在機場問蔡英文，是否滿意訪歐的成果？蔡英文說，其實個人的滿不滿意不是問題，重要的是台灣人民對訪團的支持，還有世界因此看到了更多的台灣。

蔡英文強調，要謝謝所有所到之處，不論是在會議場外，舉牌支持、送可頌探班的台灣人，還是在知名景點，奔向他們大聲喊出「台灣加油」的台灣旅客，各位的送暖，都是一起走向世界的力量。她說，要謝謝華航機組人員，在飛機上給訪團的照顧，讓他們能好好休息，好好準備訪歐行程的工作。

最後，蔡英文表示，台灣走向世界的腳步不會停止，而且還要加快步伐、無所畏懼、充滿自信，告訴全世界，「台灣很重要！Taiwan matters！」

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

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