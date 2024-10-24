法務部長鄭銘謙到彰化　「柔性司法．溫暖有愛」關懷弱勢更生家庭

▲法務部長鄭銘謙（左），到彰化關懷更生人小孟（中）。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部部長鄭銘謙在今年9月間，帶隊前往彰化地區進行「柔性司法．溫暖有愛」。在更保彰化分會主任委員吳志郎陪同下，鄭銘謙一行人到了永靖鄉更生人、小孟（化名）住處關懷。小孟因在監學習到烘焙技術，出獄後因照顧癌父，她自行創業。鄭銘謙鼓勵她，關懷她的需要，希望幫助她擺脫現在的困境。

這次陪同鄭銘謙一同到彰化活動的官員，包含高檢署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、高檢署臺中檢察分署檢察長林錦村、法務部保護司督導參事林嚞慧、部長辦公室主任陳玉萍、主任檢察官侯千姬及彰化地檢署檢察長張曉雯等人。

這次訪問的弱勢更生家庭，小孟，因案遭判刑20年入監，目前已經獲得保護管束中。小孟對烘焙有極大興趣，在監參加烘焙職訓課程、考取證照，出監後持續學習烘焙技能。她因為照顧癌症父親，以及資金有限的條件下，選擇在自家創業，開始烘焙產品製作。創業初期苦無訂單，在觀護人賴老師協助下參加年初更生年貨大街擺攤，知名度大增，如今她中秋訂單爆滿。

而除了烘焙以外，小孟在訂單不多時，則受雇從事清潔工作，支撐家庭的醫療與生活開銷。鄭銘謙勉勵小孟，並指示更生保護會彰化分會與彰化地檢署提供對應協助、強化支持系統，希望能在地方上積極協助下，小孟要努力堅持向善，為自己重新找回生活的希望。