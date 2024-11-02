通緝犯不爽前女友愛別人！颱風天速食店攔情敵　槍擊玻璃這下慘了

▲桃園市中壢警方31日下午在中壢區某速食店查緝涉嫌毀損速食店玻璃等物。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子不滿已分手女友與謝姓男子交往，10月31日康瑞颱風襲台時，撂來姚姓友人分持球棒、空氣槍，到中壢區環中東路某速食店找謝談判，兩人到場後出言挑釁，還速食店玻璃毀損，引起客人驚慌。中壢警方據報後立即派員到場查緝，並循線查獲洪、姚2人到案，經查2人都是通緝犯，警方偵訊依毀損罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦，並解送相關司法單位歸案。

中壢警分局自強派出所於10月31日下午1時許接獲通報，中壢區環中東路上某速食店玻璃遭毀損，立即派遣員警與鑑識小組人員到場，經查是28歲洪姓男子，因不滿已分手女友與38歲謝姓男子交往，趁謝男離開速食店前，洪男揪集32歲姚姓男子分持球棒與空氣槍到場挑釁，還毀損速食店玻璃，引發客人與業者驚嚇。

▲桃園市中壢警方分局自強派出所長黃智勇說明偵辦環中東路速食店毀損案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

自強派出所隨即組成專案小組，循線查獲洪、姚2人到案，經查2人均為桃園地檢署發布通緝之通緝犯，洪男坦承因感情糾紛夥同姚男向謝男挑釁，導致誤擊速食店玻璃，警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃檢偵辦，並依通緝歸案處理。