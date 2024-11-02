5月才砍100間！　美知名速食連鎖店「溫娣漢堡」再關140家分店

▲ 美國知名速食連鎖店溫娣漢堡將關閉140家分店。（翻攝自Wendy’s臉書）

圖文／鏡週刊

美國知名速食連鎖店溫娣漢堡（Wendy’s）宣布，即將關閉140家營業成績不佳的分店，這是他們自5月表示要關100間店後又一關店舉措，不過溫娣漢堡也強調會在其他地區開設新分店。

根據《CNN》報導，溫娣漢堡執行長坦納（Kirk Tanner）週四（10月31日）在財報會議上表示，他們將關閉140家過時且位於業績不佳地區的分店，不過這些分店並非集中在同一地區。坦納稱，他們對每間餐廳進行了詳實的調查，確保其銷售狀況符合預期，儘管實施關店計劃，但他們會於更有潛力的地區開設新分店。

坦納認為，溫娣漢堡的整個系統仍很健康，且本季業績樂觀，他們推出的海綿寶寶主題餐點吸引了不少消費者捧場，帶動銷售成長。此外，2022年以來溫娣漢堡一直在新建新門市，這些門市將配有取貨窗口、更新的廚房用具與內部裝潢等，數量約在250到300家。

事實上，今年5月溫娣漢堡才關了100家分店，這次又將數量往上增加，雖然持續進行關店，不過目前溫娣漢堡在美國仍擁有約6,000家店鋪。此外不只溫娣漢堡，其他連鎖餐飲品牌如丹尼餐廳（Denny’s）和Shake Shack近期也關閉表現不佳的分店。

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