謊稱「立委蕭美琴」顧問攬訟　假律師林泳希詐273萬遭起訴

▲林泳希沒有律師資格卻接受民眾委任寫訴狀打官司，詐財273萬餘元 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

女子林泳希自稱副總統蕭美琴、台南市長黃偉哲立委時期的法律顧問，沒有律師證照，卻仍自稱「林律師」，在外接案寫狀子，多名吸金案被害人誤信林女專業慘遭二度傷害，總計林女5年內詐財273萬餘元，用來償還房貸等私人開銷，29日被台北地檢署依違反《律師法》等罪起訴。

林泳希本名林珮菁是輔大法律系畢業，擁有台大國發所碩士，幾乎年年報考律師，但頂多筆試通過，在2003年從網路下載別人的律師及格證書，P圖改成自己的名字、身分證號，放在家裡當作自我勉勵希望考上證照。

始終無法如願穿上律師袍的林泳希，在2019年間受民眾委託處理民事訴訟，佯稱要聲請假處分需要擔保金，騙民眾匯款60萬元，林女收到錢後，用來繳交房貸等私人支出，被騙民眾後來打電話詢問法院，才知道假處分聲請早已被駁回，不需繳擔保金，林女遭追問後返還金錢。

不過林泳希仍繼續無照接受民眾委託寫訴狀，在民眾稱呼她「林律師」的時候，也不澄清解釋，2021年新加坡長江集團爆發不動產吸金案，延伸出松下雲品建案背信案，部分受害人透過介紹認識林女後，委託林女幫忙討回損失。

林泳希接到這件大案後，加入「長江案討論群」，以律師身分曝光就要花6萬元出庭費為由，要受害人們「先隱藏我是律師」，有受害人質疑林泳希的律師證號，林泳希回稱「因為擔任公職不能兼職所以查不到」，為了取信被害人，還傳送假的律師證書翻拍照給當事人。

檢調根據民眾檢舉，在2024年6月發動搜索約談後，又有多名被害人發現受騙提告，總計有15人提告，受騙金額達273萬4369元，雖然林泳希已努力償還約半數不法所得，但詐騙、偽造準特種文書等罪嫌明確，仍被檢察官依法提起公訴。