　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謊稱「立委蕭美琴」顧問攬訟　假律師林泳希詐273萬遭起訴

▲▼林珮菁沒有律師資格卻自稱賴清德、蕭美琴立委助理，幫民衆處理訴訟案件 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林泳希沒有律師資格卻接受民眾委任寫訴狀打官司，詐財273萬餘元 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

女子林泳希自稱副總統蕭美琴、台南市長黃偉哲立委時期的法律顧問，沒有律師證照，卻仍自稱「林律師」，在外接案寫狀子，多名吸金案被害人誤信林女專業慘遭二度傷害，總計林女5年內詐財273萬餘元，用來償還房貸等私人開銷，29日被台北地檢署依違反《律師法》等罪起訴。

林泳希本名林珮菁是輔大法律系畢業，擁有台大國發所碩士，幾乎年年報考律師，但頂多筆試通過，在2003年從網路下載別人的律師及格證書，P圖改成自己的名字、身分證號，放在家裡當作自我勉勵希望考上證照。

始終無法如願穿上律師袍的林泳希，在2019年間受民眾委託處理民事訴訟，佯稱要聲請假處分需要擔保金，騙民眾匯款60萬元，林女收到錢後，用來繳交房貸等私人支出，被騙民眾後來打電話詢問法院，才知道假處分聲請早已被駁回，不需繳擔保金，林女遭追問後返還金錢。

不過林泳希仍繼續無照接受民眾委託寫訴狀，在民眾稱呼她「林律師」的時候，也不澄清解釋，2021年新加坡長江集團爆發不動產吸金案，延伸出松下雲品建案背信案，部分受害人透過介紹認識林女後，委託林女幫忙討回損失。

林泳希接到這件大案後，加入「長江案討論群」，以律師身分曝光就要花6萬元出庭費為由，要受害人們「先隱藏我是律師」，有受害人質疑林泳希的律師證號，林泳希回稱「因為擔任公職不能兼職所以查不到」，為了取信被害人，還傳送假的律師證書翻拍照給當事人。

檢調根據民眾檢舉，在2024年6月發動搜索約談後，又有多名被害人發現受騙提告，總計有15人提告，受騙金額達273萬4369元，雖然林泳希已努力償還約半數不法所得，但詐騙、偽造準特種文書等罪嫌明確，仍被檢察官依法提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍
LIVE／康芮最新動態！4縣市颱風假有機會　6地風雨最強烈
川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰：我當然不同意
碧潭誘殺小姊妹　狠母上銬畫面曝
快訊／道奇4:2贏了！　世界大賽聽牌
康芮暴風侵襲機率　「23地」衝破90%
伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這
懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？
第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

閃不過！國1南向麻豆段大貨車胎皮掉落　16車遭殃

已婚下士性侵醉女！挨告詭辯「3分鐘不可能犯案」　法官打臉了

借不到打火機...火爆男持拔釘器+斧頭攻擊　阿北破頭險送命

屏東自來水管爆裂「路面炸開15m」　黃泥灌進店家...封路搶修中

碧潭誘殺小姊妹奪2命！狠母上銬畫面曝　押往北院決定是否續押

新北女租屋遭竊財損1萬4　竊賊騎「亡者機車」逃逸

馬紹爾籍貨輪船員手掌「穿刺性骨折」　黑鷹花蓮外海吊掛救援

2月大男嬰被狠摔地上爆頭！夫妻床上吵架氣炸　狠父判囚5年6月

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

閃不過！國1南向麻豆段大貨車胎皮掉落　16車遭殃

已婚下士性侵醉女！挨告詭辯「3分鐘不可能犯案」　法官打臉了

借不到打火機...火爆男持拔釘器+斧頭攻擊　阿北破頭險送命

屏東自來水管爆裂「路面炸開15m」　黃泥灌進店家...封路搶修中

碧潭誘殺小姊妹奪2命！狠母上銬畫面曝　押往北院決定是否續押

新北女租屋遭竊財損1萬4　竊賊騎「亡者機車」逃逸

馬紹爾籍貨輪船員手掌「穿刺性骨折」　黑鷹花蓮外海吊掛救援

2月大男嬰被狠摔地上爆頭！夫妻床上吵架氣炸　狠父判囚5年6月

偵查不公開　國王的新衣

說流行／Alaïa漁網鞋戰績驚人！Lyst 2024 Q3榜單Miu Miu奪最熱門品牌

川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！店家急回...網更怒了

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

7大智能科技速效護膚！購物台10／30首賣「7D天使光護理專案組」

號稱延三夜市裡的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透　現擀現包肉餡飽滿

砸1千4百萬整修！縣定古蹟「花蓮港山林事業所」開放標租

社會熱門新聞

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

綠高官2招　掏空台鹽11億

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

即／自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」死亡

將閨蜜頭「泡在王水」！清大三角戀爆凶殺

即／長住客陳屍高雄商旅　房務開門驚見駭人一幕

即／新北15歲男學生校園墜樓！送醫搶救不治

繼承1500萬要交5千萬稅　擬制遺產規定違憲

香山國三6車車禍　廂型車被夾扁2男亡

即／BMW猴家遭蛋洗！24歲男當場被逮

苗栗女代接1次電話　代價關2年10個月

兒子拒養失智父　法院判准

更多熱門

相關新聞

台南市府攜手饗賓做公益黃偉哲盼挖掘憨慢兒價值

台南市府攜手饗賓做公益黃偉哲盼挖掘憨慢兒價值

台南白河的蓮心園庇護農藝工場，目前有12位身心障礙朋友在農藝工場內自力更生，在技輔員輔導下，種植蔬菜、瓜果等全生態無毒農產品，為了推廣更多元的行銷計畫，台南市府結合饗賓集團啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目。

高雄霖園醫院串通病患詐1700萬　4密醫獲緩刑

高雄霖園醫院串通病患詐1700萬　4密醫獲緩刑

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

明和公園寵物實踐人犬分流　黃偉哲：臺南是動物友善城

台南明和公園寵物友善專區實踐人犬分流

台南明和公園寵物友善專區實踐人犬分流

嘉市府團隊參訪台灣設計展黃偉哲介紹台南紡織歷史

嘉市府團隊參訪台灣設計展黃偉哲介紹台南紡織歷史

關鍵字：

假律師蕭美琴黃偉哲律師法詐欺特種文書

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面