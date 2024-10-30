假律師李克毅詐騙又一樁！鏵德科技董座涉詐4億遭搜索　50萬交保

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦假律師李克毅涉嫌協助營運不佳的公司，包裝成先進產業，誘騙民眾投資未上市股票，繼發現歐司瑪、寶利通、艾創等公司涉案後，又發現宣稱目標成為「小台達電」的鏵德科技也涉案，累計4家公司以印股票換鈔票手法，詐得投資款項超過14億元，台北地檢署29日搜索約談鏵德科技董事長劉哲銘，30日凌晨依證券詐偽等罪嫌，諭令劉哲銘交保50萬元。

▲鏵德科技董事長劉哲銘涉證券詐偽案遭約談後交保50萬元。（圖／記者劉昌松攝）

北檢2月間起訴歐司瑪再生能源科技公司，打著綠電的招牌，宣稱可將石化廢棄物轉化為純綠電，對外販售公司股票，詐得2千萬元，專案小組持續清查發現，歐司瑪都是委託「恆凱外國法事務律師事務所」經手股務款項，而恆凱事務所實際負責人李克毅，曾假冒檢察官、律師，詐騙遠雄趙藤雄父子3.1億。

檢察官朱家蓉指揮調查局北機站查出，寶利通科技、艾創科技2家體質不佳的公司，涉嫌與李克毅共謀，分別以AI人工智慧、儲電櫃技術成熟，前景可期，即將上市上櫃等宣傳，對外招募投資，並由李克毅的恆凱事務所收受股款，提供履約保證，累計詐得10億元，檢調10月16日發動搜索約談，李克毅因涉案情節嚴重，被聲押禁見獲准。

專案小組日前又發現，由號稱中央大學博士劉哲銘經營的鏵德科技，宣稱主攻AI智能電源產品，「目標成為小台達」，疑似也參與了李克毅謀劃的投資騙局，估計詐得投資款約4億元，因此在29日發動第二波搜索，劉哲銘30日移送北檢複訊後，被諭令50萬元交保，鏵德科技相關財務員工各以10萬到20萬元不等金額交保。