強風豪雨！桃園龜山電桿路樹慘被吹倒「道路中斷」　警封路管控

▲桃園市龜山區西勢湖路50號旁電線桿、路樹昨天傍晚被強風吹倒，現場交通中斷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



康芮颱風昨（31）日帶來強風豪雨，桃園市龜山區西勢湖路上一支電線桿與路樹，傍晚時被強風吹倒，造成雙向均中斷，龜山警方據報後立即封鎖道路，引導車輛改道行走替代道路頂湖路，並於現場架設交通錐提醒用路人改道；台電桃園營業處於今（1）日上午派員到場搶修，目前仍在施工排除中。

▲桃園市龜山區西勢湖路50號旁電線桿、路樹昨天傍晚被強風吹倒，員警在現場引導車輛改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，昨天康芮颱風登陸帶來強風豪雨，傍晚5時50分許於龜山區西勢湖路50號旁電線桿及路樹因瞬間強風吹襲傾倒道上，造成雙向均無法通行，龜山警分局大埔派出所接獲報案，立即趕赴現場擺放交通錐，並立即通報龜山區公所搶救工程單位處理，員警在現場引導車輛改道行走替代道路頂湖路（長庚醫院桃園分院前），並請用路人配合員警指揮改道而行。

▲桃園市龜山區西勢湖路50號旁電線桿、路樹昨天傍晚被強風吹倒，台電工程人員今天上午到場搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台電桃園營業處今天上午10時許趕至現場處理，目前仍在施工移除中，建請用路人改道；龜山警分局提醒用路人於颱風過後小心慢行，以避免發生危險。