快訊／桃園蘆竹15歲男學生颱風夜墜樓！　無呼吸心跳搶救中

▲桃園市蘆竹區一名15歲男學生於颱風夜墜樓，當場失去呼吸心跳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市蘆竹區吉林路一處住宅1日凌晨1時26分發生墜樓事件！一名15歲男學生因不明原因從高處墜落發出巨響，倒臥一樓地面上，當場失去呼吸心跳，警消獲報到場，趕緊將人送醫，目前仍在加護病房搶救中。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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