獨／行動神主牌！高雄男騎車「熟練扛3米鋁梯」　耍帥下場超慘

記者吳奕靖／高雄報導

這樣騎車真的很危險！高雄市一名男子騎車時，把3米鋁梯橫掛在自己的左手，一路騎行！但他看起就像是熟練的老手，不過這一幕不但危險，也違反了交通法規。

▲一名男子騎車把鋁梯橫掛在自己的左手，扛在肩膀 。（圖／記者吳奕靖攝）

22日下午三點多左右，一名男子騎車經過左楠路，不過仔細看他車上載了鋁梯，但是他的載法卻是非常危險，因為他就把鋁梯橫掛在他的左手臂，而他的左手還握在機車左側的握把，動作非常的熟練，他一路騎行都不見有搖晃的情況，而且他也絲毫不在意別人的眼光，非常的自在。

▲一名男子騎車把鋁梯橫掛在自己的左手，扛在肩膀 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是這個畫面看在警方眼裡，卻是違規行為！明顯已經觸犯交通法規。高雄市交通大隊表示：「 機車裝載貨物，依據道路交通安全規則第88條第1項第1款，機車載物者，小型輕型不得超過20公斤；普通輕型不得超過50公斤；重型不得超過80公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺；具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過200公斤，裝載貨物不得超出貨箱以外。

警方強調，違反上述規定可依據道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，機車附載物品未依規定，可處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」。