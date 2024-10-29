從「喜歡的巧克力」就能看出端倪！當你「暈船戀愛時」心理會帶來的改變

▲你曾經好奇當自己墜入愛河時會有什麼改變嗎？（圖／unsplash）

記者錢雅慧／綜合報導

每個人在遇到喜歡的人時，內心都會充滿激動與期待。愛情的力量強大且神秘，你是否也好奇，當自己墜入愛河時會有什麼改變？以下心理測驗將揭示沉浸在愛情中的你，會呈現出什麼自己都沒察覺出的變化！

Ｑ：關於巧克力，你最喜歡什麼類型？

A：生巧克力

B：巧克力棒

C：巧克力蛋糕

D：巧克力冰淇淋

▲挑一個你最喜歡的巧克力製品！（圖／擷取自「Goodgirl」網站）

【當你墜入愛河時，你會如何改變？】

A：生巧克力——深情且專注的愛

選擇生巧克力的你，特別喜歡絲滑濃郁的口感，這也暗示了你在愛情中的專注與投入！當你遇到心儀對象時，容易陷入眼中只有他的狀態，你會主動接近對方，甚至為愛情投入大量精力，甚至可能影響到自己的工作或平日興趣。當關係進展順利時，你會一心一意地對他忠誠，讓愛情逐漸加深。然而，如果愛錯了人，則可能會導致你陷入無望的感情，建議多觀察對方的真實性格再慢慢投入。

B：巧克力棒——不按常理出牌的愛情遊戲

選擇隨時可以享用的巧克力棒，代表你喜歡輕鬆自在的戀愛方式。當遇到喜歡的人時，你會不自覺靠近他，但有時候也會因為對方的冷淡而感到困惑。開始交往後，你可能會在「想見面」與「想獨處」之間搖擺不定，這樣的你會讓對方感覺神秘難測，有時甚至帶有一絲「小惡魔」的特質。建議在愛情中保持平衡，別無意中讓對方困惑。

C：巧克力蛋糕——讓愛情激發你的美麗潛能

選擇巧克力蛋糕的你，享受它帶來的華麗與喜悅。當你遇見喜歡的人時，你會被愛情激發出想要變得更美的動力，努力讓自己配得上對方。在單戀期間，你會展現可愛的一面，交往後則會通過時尚打扮，營造美好的戀愛氛圍。愛情讓你充滿自信，你的女性魅力也因此更添光彩，保持這份美好的情感，讓愛情成為你的成長力量！

D：巧克力冰淇淋——步入愛情中的安穩與堅定

喜歡涼爽甜苦的巧克力冰淇淋的你，當找到心儀對象時，會立刻想像與對方的未來，甚至幻想婚禮與婚後生活。你對每一段感情都是認真且忠誠的，會盡最大努力讓兩人關係向婚姻邁進。然而，太過心急可能會帶來反效果，建議冷靜觀察對方的個性，以確保兩人之間的默契與長久穩定。