台中小吃店火警延燒4戶！夫妻檔受困屋內　警消救出送醫1死1傷

▲台中市漢口路三段民宅火警，1死1傷。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）
記者鄧木卿、劉人豪／台中報導
台中市漢口路三段一處小吃店，今（1）日清晨5時57分許傳出火警，警消獲報後到場搶救，初步了解現場為2層樓RC、3樓鐵皮加蓋建物，延燒4戶，燃燒面積共約71平方公尺，夫妻分別受困於2樓及3樓，警消於2樓救出56歲陳姓女子，意識清楚；3樓陽台救出63歲吳姓男子，無呼吸心跳，皆送往中國附醫救治，吳男經急救無效宣告死亡。火勢於08時25分撲滅，起火原因由火調人員調查中。
▲台中市漢口路三段民宅火警，1死1傷。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）
記者鄧木卿、劉人豪／台中報導
台中市漢口路三段一處小吃店，今（1）日清晨5時57分許傳出火警，警消獲報後到場搶救，初步了解現場為2層樓RC、3樓鐵皮加蓋建物，延燒4戶，燃燒面積共約71平方公尺，夫妻分別受困於2樓及3樓，警消於2樓救出56歲陳姓女子，意識清楚；3樓陽台救出63歲吳姓男子，無呼吸心跳，皆送往中國附醫救治，吳男經急救無效宣告死亡。火勢於08時25分撲滅，起火原因由火調人員調查中。
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