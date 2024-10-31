國內線明天仍有「140航班取消」　民航局協調加開班機疏運

▲民航局指出，明天國內線預計取消140架次航班，已協調業者加開班機疏運。（圖／記者謝婷婷攝）

記者柯沛辰／綜合報導

康芮襲台影響不少航班停航，隨著暴風圈逐漸遠離，國內線預計明天（11月1日）上午11點後陸續恢復，全日預計取消140架次航班。為協助疏運旅客，民航局已協調航空公司加開班機，亦請旅客出發前先確認航班動態。

民航局指出，明天（11月1日）立榮航空往返馬祖南、北竿航班仍全日取消，上午11點前，往金門、澎湖與台東航班也取消，部分航班則延後出發，預計取消52架次。

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華信航空本島出發航班下午4點前均取消，預計取消62架次。因航班均自本島出發，離島航班恢復時間會略晚於本島。另外，德安航空國內線明天仍全部取消，預計取消26架次。

民航局表示，上述總計取消140架次航班，為協助疏運旅客，已協調業者設法放大運能，目前已確定立榮航空明天台北往澎湖、澎湖往台中、金門往高雄將各加開一輛班機，後續民航局仍會繼續協調業者，加速疏運旅客。

民航局表示，由於航空公司仍會依天候調整航班，民航局除已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，並先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。