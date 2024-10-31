康芮登陸後「颱風眼看不到了」　最快17時減弱中颱

▲康芮颱風登陸後颱風眼消失。（圖／翻攝氣象署官網）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風今(31日)下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，登陸後因環流遭地形破壞，颱風眼在雷達回波圖上已看不到了，氣象署預估最快下午5時前減弱為中颱，可能今晚8時前後從中部出海，本島明上半天陸續脫離，明晚解除陸警。

康芮下午2時位台東的北北東方約40公里之處，以每小時17轉24公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒51公尺，7級風平均暴風半徑320公里。

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據最新資料顯示，康芮颱風中心已於今下午1時40分左右於台東縣成功附近登陸，目前中心位置在台東北北東方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

氣象署預報員朱美霖表示，康芮颱風下午登陸，暴風圈廣闊，目前強度維持強颱，未來在陸地上會減弱，預估下午5時前減弱為中颱，目前強風豪雨威脅仍大，颱風近中心附近地區留意破壞性強風，非必要避免外出，今天到明天清晨為各地帶來明顯強風影響。

朱美霖指出，康芮颱風中心下午1點40分在台東縣成功鎮登陸，颱風登陸當下，下午1時到2時間，花蓮豐濱鄉出現14級陣風，台東長濱也出現14級陣風，皆出現在登陸地偏北處，颱風有顯著對流，持續影響登陸附近或往北地區，北部、東部、恆春半島、蘭嶼、綠島有顯著降雨，東半部雨勢和風勢今天下半天減緩。

朱美霖表示，康芮颱風登陸後，因遇到陸地後，環流被破壞，加上台灣地形崎嶇，從雷達回波圖上看不到颱風眼，預估今下午5時前就會減弱為中颱，今晚8點前後將以中颱強度從中部出海，本島預計明天上半天將陸續脫離暴風圈，馬祖預估明天下半天，推估明晚前解除陸警。

朱美霖強調，「康芮颱風為近20年來10月登陸最強的颱風，也是繼1996年賀伯颱風之後，28年來登陸最強且最大的颱風。」

降雨趨勢方面，朱美霖表示，今天下午宜花東降雨持續，中南部要到晚間雨勢將會增大，中部和南部山區有顯著雨勢，颱風中心遠離陸地到台灣海峽後，中南部轉迎風面，平地降雨明顯，今晚間到明天清晨中南部天氣轉變顯著。