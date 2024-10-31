康芮肆虐「各縣市風雨回報」　一票喊恐怖！這些人卻曝：沒啥風雨

▲康芮強襲。（示意圖／資料照）



網搜小組／劉維榛報導

強颱康芮預計下午登陸，許多網友認為它比凱米、山陀兒風雨強烈許多，上次還有颱風假，出現台中天氣晴的狀況，因此好奇現在各縣市風雨狀況如何？多數人都怕爆回應，「花蓮市已經先上前菜，感覺等等要開始瘋狂搖滾了」、「台東人現在不想說話」；也有人回報、「屏東東港出太陽」、「台中無感」。

一名網友在PTT表示，「目前台北風雨算是有感，中等級吧，外面一片霧茫茫，但沒有看到其他災情」，好奇各縣市的風雨狀況？

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不僅如此，臉書也有網友在爆料公社詢問同樣問題，「康芮強颱『現在才剛開始』，你各位所在地目前風雨狀況如何？」

一票網友崩潰直呼，「新北土城狂風暴雨，真的很恐怖」、「永和雨超大」、「高雄風稍大，毛毛雨」、「花蓮市已經先上前菜，感覺等等要開始瘋狂搖滾了」、「台南風好大哦，沒下雨」、「桃園有風有雨，陽台窗戶洗得很乾淨」、「彰化7級風 大家注意安全！天佑台灣」、「蘭嶼第一排搖滾區」、「宜蘭冬山鄉風雨很大」、「台東人現在不想說話，瑟瑟發抖中」、「雲林沿海風超大」。

但也有網友回報所在地無雨，「南部無風無雨」、「無風無雨，排隊進巨城中」、「屏東東港出太陽...東港溫王爺神威顯赫」、「台中無感」、「台中北屯沒啥風雨，但是停電中」、「鳳山微風無雨」、「屏東市微雨無風」、「桃園青埔目前無雨」、「台中目前是處在暴風雨前的寧靜」、「高雄無雨只有一點陣風」、「員林剛吃完早午餐無風無雨」。

氣象署表示，康芮颱風上午11時的中心位置在台東的東南東方約70公里處，以每小時21公里速度，向北北西轉北北東進行，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，7級風平均暴風半徑仍有320公里。

根據最新資料顯示，康芮颱風中心目前在台東東南東方近海，向北北西轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續增強。

因颱風影響，蘭嶼、綠島已有14級以上強陣風，今日台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門亦有9至10級強陣風。