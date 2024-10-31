【廣編】關節不適吃止痛卻未改善？ 骨科醫師：恐是關節液不足

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隨著季節轉入秋冬，近期因關節不適求診民眾增加，馬偕紀念醫院骨科醫師林宗諭表示，秋冬因氣溫降低、影響血液循環，民眾容易感覺關節部位僵硬，因關節不適求診比例較夏季高約3成。若民眾感覺關節部位疼痛、卡卡、甚至有沙沙聲，就可能是關節液不足造成的退化性關節炎症狀，務必諮詢醫師、調整生活習慣並注重補充葡萄糖胺、龜鹿雙寶等營養補充，及早重視關節保健，以避免症狀加劇。

改善關節液不足問題，林宗諭表示應選擇具促進關節液分泌效果之成分，葡萄糖胺就是現行主流選項之一。葡萄糖胺是一種存在於人體中的胺基醣類，也是軟骨基質與關節液的主要成分，雖人體能夠自行合成，但隨著年齡增長，自主合成能力下降，體內葡萄糖胺合成速度不及消耗速度，就可能造成關節退化與磨損。透過適量補充葡萄糖胺，有助減緩一些關節不適的症狀。



使用時機上，林宗諭表示坊間常會比較保健成分誰好誰不好，但其實三種成分（葡萄糖胺、UC2/UC-II、龜鹿雙寶）各有各的功效。如葡萄糖胺具有兩個功能，第一是可促進關節潤滑液的分泌，幫助提高軟骨水分，達到緩衝及保護關節的效果；第二則是能夠提升軟骨的品質，使其具有較好的強度和柔軟性。而UC2/UC-II則主要透過調節體內的T細胞達到控制發炎反應、減緩疼痛的效果。

中藥類的龜鹿雙寶，由龜板、鹿角、人參和枸杞製成，具有胺基酸、多醣體、微量元素、膠質與碳酸鈣等多種成分，在中醫上常用於治療骨質疏鬆、增進骨骼與軟骨健康，更有幫助軟骨增生效果。建議民眾可依自身需求選擇，如有發炎不適的狀況，可嘗試UC2/UC-II。如希望達到增加關節潤滑、強化軟骨和養護筋骨等日常保健效果，則可嘗試補充葡萄糖胺及龜鹿雙寶。

林宗諭建議除注重營養補充外，調整生活習慣如減重、運動及鍛鍊核心肌群對維持關節健康依然十分重要，如有任何關節疼痛、卡卡或僵硬等不適感，也應諮詢醫師建議，及早重視關節保健，避免症狀惡化。

