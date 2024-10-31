英國最受詛咒娃娃！她不信邪買下　3歲兒「和它說話」還傳詭笑

▲柯林斯以260美元購入這個名為「諾曼」的娃娃。（圖／翻攝自Facebook／The cornish ghost whispers）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名母親自從購買了被稱為「英國最受詛咒的娃娃」後，連續遭遇詭異事件，甚至提到該玩偶會和她的孩子對話。事實上，這個娃娃的前一名主人在古董店購入它後，開始遭遇一連串不幸，包含闌尾炎、被槍擊、車輛故障，甚至被大幅降薪。

來自康沃爾（Cornwall）的靈異獵人柯林斯（Candice Collins）在eBay以260美元（約新台幣8305元）購得這個名為「諾曼」的娃娃；諾曼有著嬰兒般的面孔，但被前主人霍克斯沃斯（Christian Hawksworth）形容為帶來厄運的惡魔娃娃。

霍克斯沃斯先前以約4美元（約台幣128元）在古董店購入諾曼後，就開始遭遇一連串不幸，包含闌尾炎、被槍擊、車輛故障，甚至被大幅降薪，而他將這些不幸歸咎於娃娃，並決定將其售出。

柯林斯表示，「我一打開盒子，房間就瞬間變得冰冷，空氣中充滿了沉重的壓抑感。我當下就知道這個娃娃身上肯定附著了某種東西。」為了安全起見，她把諾曼放進一個玻璃箱裡，還放了些聖水，「諾曼讓我從骨子裡感到恐懼。」

她提到，自從娃娃進入家中後，她開始頻繁地做惡夢，夢中總是驚慌醒來，感覺像是被「看不見的東西」襲擊，有時會在夜裡感覺手被咬，「甚至聽到邪惡的聲音在夢中叫我的名字。」

▲自從娃娃進入家中後，柯林斯開始頻繁地做惡夢。（圖／翻攝自Facebook／The cornish ghost whispers）



更令人不安的是，她聽到自己3歲的兒子似乎在和這個娃娃對話，「我能聽到我小兒子在跟某個人說話，他還會開始笑，真的很詭異。」

與娃娃前主人克斯沃斯類似，柯林斯的健康狀況在諾曼到來後開始惡化，「我得了關節炎，頭痛不止，身上還無緣無故地出現瘀青，我背上還有一道深深的抓痕。我的伴侶尼克（Nick）的髖關節情況也惡化了，需要做髖關節置換手術。」

柯林斯說，「這一切就像永無止盡的壞運氣，我也不清楚這是否是這個惡魔娃娃帶來的。」

儘管深受影響，柯林斯並沒有打算立刻處理掉諾曼，甚至希望能「和娃娃共處」，並試著驅除其邪惡，「能夠造成如此痛苦和意外，讓人不禁懷疑它的威力究竟有多強，我會做一切必要的事來保護我的家人，我用了鼠尾草、水晶、聖水等，任何我能想到的方法。」

柯林斯強調，「我想證明死後確實有生命存在，不是所有的物品都是邪惡的，有些只是需要幫助罷了。但我必須保持警惕，因為我不知道接下來會發生什麼。」