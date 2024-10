英國最受詛咒娃娃！她不信邪買下　3歲兒「和它說話」還傳詭笑

英倫手工汽車品牌 Morgan 旗下 Plus Six 自 2019 年取代 Plus 8 車系,產品壽命已經迎來末期,而原廠日前宣佈推出 Pinnacle 特仕車型,象徵著車系生產的結束,預計將於 2025 年初正式停產,建議售價為 96,995 英鎊起,全球限量發售 30 台。此外,Morgan 更同步表示將於明年推出全新旗艦產品