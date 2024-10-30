北市災害應變中心將升「一級開設」　明「平地陣風」恐達10級↑

▲台北市長蔣萬安30日上午主持北市府康芮颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

因應康芮颱風逐步逼近台灣本島，台北市長蔣萬安30日晚間8時宣布，基北北桃31日停止上班上課。台北市政府也表示，災害應變中心30日晚間7時已提升為二級開設，晚間10時將進一步提升為一級開設，並依照蔣萬安的指示，全力落實各項防颱整備應變工作。

台北市政府30日晚間7時於災害應變中心與中央氣象署進行視訊會議，隨後由災害防救辦公室副主任、消防局長莫懷祖主持第一次工作會報，並由水利處說明水門管制及關閉執行情形，以及交通局說明水門周邊交通狀況及移車狀況。

台北市交通局表示，目前監控下班時段的疏散門週邊車流狀況尚屬良好，交通大隊也將動員32輛拖吊車、29名警力，從晚上8時開始執行堤外滯留車輛拖吊作業，而水利處將於晚上10時關閉全市疏散門。

北市災害防救辦公室指出，根據氣象署最新預報資料，康芮颱風的影響「風大於雨」，颱風強風範圍大，台北市31日中午至夜間風勢最大，平地可能出現10級以上陣風，山區可能有12級以上陣風，強風時間可達半天，要特別注意。



北市災害防救辦公室說，災害應變中心晚間7時先提升為二級開設，由研考會、警察局、工務局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、都發局、教育局、觀傳局、秘書處媒體事務組、人事處、兵役局、台北市後備指揮部、憲兵202指揮部、消防局等單位派員進駐。

北市災害防救辦公室提及，預計30日晚上10時進一步提升為一級開設，除上述單位外，再增加社會局、捷運局、捷運公司、北水處、翡管局、資訊局、台電、中華電信及瓦斯公司等單位派員進駐，各區災害應變中心也同步一級開設，各單位於內部成立緊急應變小組，隨時應變。