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康芮強襲全台停班停課！雙北各大醫院開診情況一次看

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院因應颱風假，門診部分開診，急診、住院照常。（資料照／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

強颱康芮直撲台灣，全台已列為陸警範圍，恐怕帶來強大風雨，全台各縣市今（30）日晚間宣布明日停止上班上課，醫院開診情況也受到影響，《ETtoday新聞雲》整理雙北各大醫院31日開診狀況，而民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。

台大醫院

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台大醫院（包括總院、兒童醫院）門診部分開診 、急診及住院服務照常、健檢暫停。

各項門診之檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。

颱風停班時各科部採部分開診，如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診；牙科已預約病友，請待恢復上班後約診改期；小兒部颱風門診不接種疫苗；復健部檢查室、復健治療室、身心障礙功能鑑定室全面暫停。

台北榮總

一、門診停診，開設颱風特別門診
二、各項檢、查驗暫停。
三、住院及急診服務照常運作。

▲▼台北榮民總醫院外觀。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北榮民總醫院開設颱風特別門診。（資料照／記者李毓康攝）

長庚醫院體系

•基隆長庚醫院(含情人湖院區)：門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務，詳情見官網公告。

•台北長庚醫院：門診服務全暫停。

•新北市立土城醫院：開設颱風特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務，詳情見官網公告。

•林口長庚醫院：開設颱風特別門診，另住院、急診均正常服務，詳情請見官網公告。

•桃園長庚醫院：門診(含門診手術)與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務，詳情見官網公告。

•雲林長庚醫院：門診（含門診手術）、檢查、鄉民健檢暫停服務，就醫專車亦停駛，另增開上午一診內科特別門診，其餘住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

•嘉義長庚醫院：開設特別門診，其他門診服務暫停，住院、手術、急診及透析服務均照常服務，詳情見官網公告。

•高雄長庚醫院：開設颱風特別門診(疫苗診暫停)；急診、住院和手術照常服務；已預約檢查需調整時段者，詳情見官網公告。

•鳳山醫院醫院：開設颱風特別門診(疫苗診暫停)；急診和住院照常服務；檢查業務暫停，詳情見官網公告

三軍總醫院

內湖院區特開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務

汀州院區全面停診。

三總松山分院看診時段僅開放內、外科上、下午各一門診，另急診醫療照常服務。

北醫附醫

開設颱風特別門診；檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。

馬偕醫院

馬偕紀念醫院(台北、兒醫、淡水)將開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。

颱風門診只接受現場掛號；住院手術原則上照常運作、門診手術停止；健檢業務暫停服務。

新光醫院

門診停診、急診及住院照常服務。

▲▼康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）

國泰醫院

總院：原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)及慢箋領藥均暫停。

洗腎、急診及住院之必要服務仍照常外，另開設特別門診以服務病人（內科、外科、婦產科、心血管中心，上、下午各1診）。

汐止國泰綜合醫院：原定門診包括門診手術、各項檢查(驗)均暫停。

洗腎、急診及住院之必要服務仍照常外，另開設特別門診以服務病人（內科及外科上午各1診）。

萬芳醫院

全日門診、復健治療、健檢、檢驗、檢查，暫停服務。

特設颱風特別開藥門診：內、外科門診，上、下午各開設一診，夜間門診暫停，當天僅接受現場掛號。

門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務正常服務。

慢箋領藥服務：08:00~17:00

台安醫院

暫停全日醫療服務，包含門診、門診手術、檢驗、檢查、復健治療、健診等。

另急診、住院、住院手術、血液透析、接生與緊急醫療業務仍正常服務。

振興醫院

門診開立內、外、心臟內科上、下午各一診，急診照常服務。

和信醫院

考量癌症病人治療需求，和信醫院10月31日星期四門診、治療、檢查(核醫檢查除外)及入院均照常服務。

請大家注意來院交通及天氣狀況，切勿勉強來院，安全第一。

台北市立聯合醫院

1、各院區開設颱風特別門診。

▲▼北市聯醫各院區颱風特別門診全天開診情形。（圖／北市聯醫提供）

▲北市聯醫各院區颱風特別門診全天開診情形。（圖／北市聯醫提供）

2、12區院外門診全天停診全天停診。
3、 原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。
4、 各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。

亞東醫院

上午診正常開診：一般門診、檢查及治療等服務正常進行；部分科別異動請參閱官網詳細資訊。

下午診實施颱風特別門診(颱風診看診科別包含內科、外科、神內、家醫、心內、心外、泌尿、骨科、婦產、小兒、小兒外科)；夜間門診暫停。

◆ 正常服務：急診、住院及血液透析服務。
◆ 暫停服務：一般門診、所有門診檢查、治療及接駁車均暫停服務。

雙和醫院

開設颱風特別門診，包含內科、外科、家醫科及兒科各一診；住院及急診維持正常運作，其餘門診及檢驗服務暫停，抽血檢驗僅開一樓櫃台，服務時間7:30～16:00。

輔大醫院

開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診；原時段門診全面停診，急診、住院、血液透析皆照常。

門診手術取消，住院及急診手術照常，一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行。

門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停；抽血檢驗僅開上午。

部立台北醫院

上午門診開診：內科3診、外科2診、精神科1診。

急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。

台北慈濟醫院

1.原門診全部暫停，只於上午開設內科、家醫科與小兒科颱風診。

2.住院、血液透析、急診則維持正常服務。

3.抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢均暫停服務。

4.台北慈濟社區長照、居家長照服務亦均暫停。

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