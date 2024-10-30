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法務部長鄭銘謙視察高雄地區基層工作　關懷馨生個案送暖

▲▼法務部長鄭銘謙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼法務部長鄭銘謙南下高雄視察基層工作，並慰勞辛勤的同仁，慰問馨生個案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

法務部長鄭銘謙29日前往高雄地區，積極推動溫暖、有感的柔性司法，落實賴總統「國家希望工程」政策目標及行政院守護安定公義社會之施政方針，鄭銘謙除視察法務部調查局高雄市調查處及高雄地檢署業務辦理情形，也往訪視馨生個案住處，感謝犯罪被害人保護協會台灣高雄分會、財團法人台灣更生保護會高雄分會及高雄市榮譽觀護人協進會之協助與貢獻。

鄭銘謙是在法務部辦公室主任陳玉萍、法務部保護司司長林嚞慧、法務部保護司科長張哲銘、台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎及台灣高雄地方檢察署檢察長洪信旭的陪同下，在高雄巡視基層工作。

▲▼法務部長鄭銘謙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鄭銘謙巡視了市調處、高雄資安鑑識實驗室等單位，隨後，鄭銘謙視察高雄地檢署，了解檢察團隊的人力配置及業務運作狀況，並對於執法同仁在肅貪、斷金、掃黑、反毒、打詐等方面的優秀表現表示讚許。

鄭銘謙強調，為協助吸毒者戒除毒癮及早日回歸社會，應盡力提升戒癮治療處遇涵蓋率，以完成「新世代反毒策略」目標。並且，法務部日前推動打詐四法之立法，賦予執法機關使用科技偵查手段法律基礎，以精準打擊詐欺犯罪，請同仁持續強化打詐執法力道，守護國人財產安全。

▲▼法務部長鄭銘謙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鄭銘謙還探訪了苓雅區的馨生人吳先生，吳先生因遭嚴重毆打致癱瘓，生活無法自理，鄭銘謙對其遭遇深感不捨，並勉勵家屬與被害人勇敢面對未來挑戰。鄭銘謙強調，若有任何重建需求，可以隨時向犯罪被害人保護協會提出，協會將全力協助，期能減輕被害人與家屬在復原之路的負擔。

▲▼法務部長鄭銘謙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鄭銘謙肯定南部各單位在辦案及犯保、更保與榮觀團隊的努力，讓所有同仁深受鼓舞，法務部將持續積極打擊不法犯罪，並秉持「以人為出發點」的柔性司法精神，精進被害保護及更生保護工作，致力於打造溫暖和諧的社會，以達成犯罪預防、被害人與更生人保護之目標，實現公平與正義。

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