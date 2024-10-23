鄭銘謙認同吳思瑤指「政治干涉個案」　吳宗憲暴怒：你竟然一搭一唱

▲立委吳宗憲質詢法務部長鄭銘謙 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉案遭收押禁見，偵辦過程引發「偵查不公開」論戰。立法院司法及法制委員會國民黨立委們今（23日）針對「偵查不公開」質詢法務部長鄭銘謙，不過，民進黨立委吳思瑤質詢時認為，藍委是在「政治力干涉個案」，鄭也表示「壓力確實很大」；此言論讓藍委吳宗憲暴怒痛批，「吳思瑤不懂就算了，但是部長你懂啊！你還跟吳思瑤一搭一唱」。

立法院司法及法制委員會今（23日）邀請司法院、法務部、法務部廉政署、內政部警政署、國家通訊傳播委員會率所屬相關單位，就「如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障」進行專題報告並備質詢。

藍委羅智強質詢時表示，對於違反偵查不公開的疑惑，法務部只會說「不干涉」、「不指導」、「不了解」、「不查察」，但京華城案洩密量之大，已琳瑯滿目。藍委謝龍介也質疑，政論節目每晚固定討論偵查機密「還討論得有手有腳」，絕對是檢方內部出問題。

甚至綠委沈發惠也說，從今年3月到10月違反偵查不公開的2000多件案子，特定媒體一天報導8則有關柯的「偵查」新聞，洩密情形很嚴重。不過對於立委的質疑，吳思瑤認為是，「政治力干涉個案」，對於吳思瑤的言論，鄭也坦承，「壓力確實很大」。

輪到吳宗憲質詢時暴怒表示，「吳思瑤不懂就算了，但是部長你怎麼會不懂？」，今天如果立委下手去干涉案件，這才算資料外洩，媒體報導成這樣，才叫偵查大公開，立委對於這樣的行為來詢問，為什麼是政治干涉個案？「你還可以跟吳思瑤一搭一唱？我受夠了！這跟干涉個案完全無關啊！」。

「部長你怎麼還陪政客在那邊裝傻？」，吳宗憲怒批，政客不是法律人就算了，部長是法律人耶！「如果我有講錯，歡迎部長來糾正我，我們在這邊詢問偵查公開，這是干涉個案嗎？」。鄭銘謙停頓了幾秒後回，「我們主張不要含沙射影，不要因為媒體報導就說是檢察官在洩密」。

吳宗憲不滿回應，「你沒有回答我的問題」，確實不要打擊士氣，畢竟他就是從年輕到現在跟檢察官一起辦案的好朋友。但是對於偵查不公開為什麼法務部都沒有作為？

吳宗憲語氣高昂的續指，當時他在辦鄭文燦案子時，他帶了80個廉政官、兵分10多路去查，這麼多人，但是當時沒有人知道，這就是偵查不公開的原則，這也代表他尊重檢察官的工作。質詢過程中鄭銘謙並沒有過多回應，吳宗憲最後表示，「部長如果你都不把這些當一回事，我也無能為力」。

