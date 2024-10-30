海平面上升吞噬古文明　台大研究揭露「太平洋威尼斯」滅亡真相

▲台大沈川洲教授帶領國際團隊，解開「太平洋威尼斯」崩解原因。圖為南馬都爾鳥瞰圖。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

密克羅尼西亞廢棄古城南馬都爾被譽為「太平洋的威尼斯」，該處曾建有紹德雷爾王朝後崩解，原因至今無定論。台大領導國際團隊研究發現，島嶼下沉造成的海平面上升及太平洋惡化的氣候環境，最終導致王朝滅亡及遺址荒廢。該案例也凸顯，如何遏止暖化，減緩全球災難與減少氣候難民，將是當前最重要任務。

位於西太平洋的密克羅尼西亞，在首都波納佩島東部海岸，有座名為南馬都爾（Nan Madol）的廢棄古城，由超過百座以柱狀玄武岩為主要骨架，遠眺如同海上浮城而被譽為「太平洋威尼斯」，曾是紹德雷爾王朝（Saudeleur Dynasty） 之都，因王朝滅亡而棄用，但仍被列為聯合國世界文化遺產。

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經過200年研究，王朝崩解原因至今仍無定論。台大地質系國家講座教授沈川洲領導的國際團隊，匯集23個研究單位參與，通過分析遺址所用珊瑚年齡，重建其建造歷史，解開這個謎題，研究成果在10月25日頂尖期刊「科學」《Science》特別報導。

南馬都爾以超過百座柱狀玄武岩為骨架，並用珊瑚填充其中所興建的人工島嶼。台大研究發現，南馬都爾建設集中在西元10世紀到15世紀，有兩個主要時期，第一個階段為10到12世紀，標誌著王朝興起。第二個階段則從12世紀末到15世紀初，整個建造時間較先前研究估計還早了幾百年。

▲南馬都爾重建後的概念圖。（圖／台大提供）

沈川洲表示，波納佩島為火山岩漿噴發後形成，長期緩慢冷卻後導致島嶼每年以1毫米速度下陷，加上超過百年的激烈太平洋氣候振盪，反聖嬰年時盛行東風導致西太平洋海面上升，激烈洶湧海浪從東面而來並頻繁衝擊海岸，大量海水侵入南馬都爾且沖毀建築物，民怨爆發後王朝被推翻，在缺乏持續建設與維護情況下，終究在歲月的摧殘下被遺棄。

沈川洲指出，這個案例是當代一個鮮明警示，因為在2020至2022年間，太平洋連續3年遭遇反聖嬰現象，強烈東風吹向西太平洋，導致海水入侵許多島嶼，如所羅門群島和巴布亞新幾內亞的島嶼，沖毀無數房屋與基礎設施，對當地社群造成了深重打擊。

沈川洲示警，隨著當前太平洋與印度洋氣候震盪的加劇，再加上全球暖化的影響，海平面每年上升超過3毫米，未來數十年內，更多島嶼將面臨被海水淹沒的危險，氣候難民的人數預計將急劇攀升。如何遏止暖化、減緩全球災難，是我們當前最重要的任務。

▲▼台大沈川洲（上圖）帶領國際團隊，解密「太平洋威尼斯」崩解原因。（圖／台大提供）