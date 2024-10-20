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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批洪申翰造謠只為「政治利益」　北市環保局：拿資收個體戶當墊腳石

▲▼民進黨立法院黨團 輿情回應 記者會 吳思瑤 洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪申翰。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委洪申翰近日因台北市拾荒者列冊議題，質疑上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，與台北市政府互槓，20日再批蔣市府「謊話連篇」讓他無法忍受。台北市環保局長徐世勲傍晚反擊，洪申翰一直迴避關鍵問題，拿似是而非的論點不實指控北市，造謠生事根本為個人政治利益，呼籲洪回頭是岸，「中止抹黑欺騙行為就從洪申翰開始」。

針對洪申翰再發文批評北市資收關懷作為，徐世勲20日透過新聞稿反擊，北市一直強調造冊與否不影響參加資收關懷計畫，只要資收個體戶有意願加入關懷計畫，該局都積極協助。

徐世勲提及，洪申翰一再以數字模糊焦點，不提出有效解決方案，以似是而非論點扭曲事實、混淆視聽、消費弱勢，令人不恥；台灣的詐騙集團橫行，民眾常被各種片面、不實資訊欺騙，呼籲洪申翰懸崖勒馬、回頭是岸，「中止抹黑欺騙行為就從洪申翰開始」。

徐世勲指出，洪申翰譏諷他「矯情」，事實是洪從頭到尾都不願正視，關懷計畫無法真正幫到北市資收個體戶的問題，也未能真正了解基層的需要，「洪申翰傲慢高高在上的心態，才是讓他看不見問題核心的所在」。

對於洪申翰批評北市納入「資收關懷計畫」人數低於其他縣市，徐世勲反問，北市環保局現在造冊資收個體戶221人，為什麼只有41人願意參加資收關懷計劃？而這41位參與者中有10位收入掛零，另11位都換不滿補助金額，也就是說21位超過一半以上的人，都無法完整取得中央的補助及北市環保局的額外加碼，這正足以說明中央的政策無法滿足地方的需求。

徐世勲說，北市環保局去年便建議中央要修改計畫內容，讓廢紙能納入計畫的收購項目，但中央迄今未回應，現在41人參與，卻有21人失望領不到足額，「如果去拜託300人參加，是不是要讓150人以上辛苦的資收個體戶失望？」不明白為何洪申翰一直廻避此關鍵問題，掩目不看，這樣的心態和作為，令人感到不解。

徐世勲稱，北市環保局提供1454名市民工及短期工的工作機會，讓弱勢者有機會工作賺取生活所需，洪申翰不看這些，卻拚命拿似是而非的論點不實指控北市，批評北市不照顧弱勢，造謠生事根本是為了個人政治利益，拿資收個體戶當墊腳石，實在讓人心痛！

最後，徐世勲強調，真心想幫助弱勢的人會認真找出弱勢者實際需求，並為他們爭取更符合權益的政策，這才是對症下藥，身為中央民意代表應有的責任，請洪申翰懸崖勒馬、回頭是岸、負起責任，當為所當為。

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