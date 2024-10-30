全球僅2枚！　美3姐妹賣掉「收藏40年硬幣」爽賺1600萬

▲來自美國的三姐妹繼承家族珍藏的一枚硬幣，全世界僅存2枚。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國俄亥俄州的三姐妹繼承了家族珍藏的一枚稀有硬幣，而這枚硬幣因為獨特缺陷而極為罕見，全世界僅存2枚。外媒報導指出，這枚硬幣預計在10月底進行拍賣，價格預估超過50萬美元（約台幣1600萬元），比1978年購入時的金額飆漲了28倍。

根據英國《獨立報》報導，來自俄亥俄州的三姐妹於家人過世後，繼承這枚在1978年以1萬8200美元（約台幣58萬元）購入的古老硬幣，這枚幣值1角的硬幣一直存放在銀行金庫中超過40年。

▲這枚硬幣於1975年由舊金山鑄幣廠鑄造。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，這枚硬幣於1975年由舊金山鑄幣廠鑄造，當時鑄幣廠製作了280多萬套特製未流通的「proof（樣幣）」套組，包括6枚硬幣，每套售價7美元（約台幣226元）。數年後，收藏家們發現其中兩枚1角硬幣少了「S」的鑄幣標記。

儘管硬幣收藏家們早就知道這兩枚稀有硬幣的存在，但自1970年代末以來，這些硬幣的具體下落一直不明，而其中一枚硬幣在2019年以45.6萬美元（約台幣1460萬元）售出。

三姐妹表示，她們的哥哥和母親於1978年花費1萬8200美元（約台幣59萬元）購買了這枚硬幣，按今日價值大約相當於9萬美元（約台幣291萬元）；其中一位姐妹說，她的哥哥時常談論這枚稀有硬幣，但直到去年她才真正見到它。

目前這枚硬幣正在佛羅里達州坦帕市（Tampa）的一場硬幣展上展出，預計在拍賣結束前展示到10月底，預計價格會超過50萬美元。