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星巴克下令員工「每周進辦公室3天」　違者恐丟飯碗

▲▼ 美國星巴克「紅杯日」一日罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 星巴克明年起強制每周進辦公室上班3天。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）實施混和辦公政策已有2年，要求員工每周進辦公室上班3天，如今傳出於近期通知員工，明年1月起若未遵守重返辦公室的規定，員工將面臨處罰，最重可能被解雇。

《彭博》披露星巴克發給員工的內部文件指出，該公司宣布將建立一套標準程序，明年1月起若未遵守重返辦公室的政策，員工將承擔責任，最嚴重可能解雇，但未來不再強制每周二進辦公室，而是由團隊經理決定日期。

《衛報》提到，星巴克新任執行長尼可（Brian Niccol）每周進華盛頓州的公司總部上班3次，從加州搭乘私人飛機通勤往返約1000英里，曾因此引發員工不滿。星巴克對此則澄清，他有達到公司的混和辦公要求。

去年9月跳槽星巴克以前，尼可擔任墨西哥連鎖速食品牌Chipotle執行長，過去則要求Chipotle員工每周到辦公室上班4天。

他9月曾在華盛頓州總部一場員工論壇上聲稱，員工應該在「任何需要他們的地方」完成工作，而他認為生產力最高的地點通常是辦公室，強調「這不是監視，而是為了成功」，若成功需要員工更常聚在一起，就應該增加面對面工作的時間。

隨著疫情過後遠距及混和辦公模式變得普遍，多家企業今年開始制定重返辦公室的規定，亞馬遜近期也宣布將於明年1月2日起實施。 亞馬遜網路服務（AWS）執行長賈曼（Matt Garman）在一場全體員工會議上直言，若有員工無法適應，「附近還有其他公司」。

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