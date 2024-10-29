蛋糕吃一半挖出「整隻壁虎」噁照曝！　泰網友揪1點：超可疑

▲網友自稱在蛋糕中吃到一整隻完整壁虎，但是其他網友卻覺得很可疑。（圖／翻攝自KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名網友在臉書發文稱，自己買了一塊巧克力蛋糕，沒想到卻在食用時發現蛋糕體內藏了一整隻壁虎，同時也發出多張「證據照」。該文隨即引發網友熱議，老闆連忙出面澄清，並強調願意提供賠償。然而事後發現壁虎的網友態度卻反覆，也讓老闆與其他網友懷疑，整齣鬧劇是否是他自導自演。

根據KhaoSod報導，泰國一名網友日前在臉書社團自稱在巧克力蛋糕內吃到壁虎，同時將照片上傳，噁心畫面立刻引發討論。網友表示，自己吃完半個巧克力蛋糕後突然感到噁心，並用湯匙翻動蛋糕內餡，沒想到此時赫然發現這隻壁虎。

貼文隨即迅速爆紅，不過卻有許多網友質疑照片的真實性，而目前該篇貼文已經被刪除。

被指名蛋糕出現壁虎的蛋糕店老闆第一時間在社團內發文澄清。老闆強調，該蛋糕並非顧客直接到店購買，而是透過代購買的。店裡目前也已經啟動調查，將持續蒐集證據，且不排除提告。

發現壁虎的顧客最初要求店家賠償，並彌補精神損失，而老闆也表示願意負責。隨後該名顧客提到自己去看了醫生，要求老闆支付醫療費用，但是當老闆請他提供醫療收據時，他卻一再推拖。

網友最初聲稱，自己正在等待就醫，但後來又說考慮到老闆可能不願意支付費用，所以決定不再就醫，反覆的態度令老闆困惑不已。

該起事件隨即引發泰國網友熱烈討論，但是有一部分的網友對顧客的說法抱持懷疑態度。他們認為，壁虎不太可能整隻進入蛋糕中。部分網友甚至猜測，有可能是顧客故意把壁虎放進蛋糕，並藉此向蛋糕店敲詐。