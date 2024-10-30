以色列空襲黎巴嫩單日82死創紀錄　釀加薩93死引發譴責

▲以色列空襲黎巴嫩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩衛生部報告，以色列28日在黎巴嫩的攻擊造成82人死亡、180人受傷，這是自9月30日以來單日死亡人數最高的一天。另一方面，以色列29日對加薩一棟多層樓建築的空襲，造成了93人死亡，其中包括25兒童。

CNN報導，自9月中旬以來，以色列加強對真主黨的攻勢，黎巴嫩境內已有超過2100人喪生、逾1萬500人受傷。以色列28日夜間的連續襲擊範圍包括黎巴嫩東部的多個城市與城鎮，主要集中在巴勒貝克-赫梅勒（Baalbek-Hermel）與貝卡（Beqaa）兩地。

另一方面，根據巴勒斯坦當局的消息，以色列針對加薩北部的貝特拉希亞（Beit Lahiya）多層建築發動的空襲造成至少93人死亡，其中包括25名兒童，這是近月來以色列在加薩進行的最致命攻擊之一，引發人權組織及非政府組織的譴責。

以色列國防軍（IDF）發言人亞伯拉罕（David Avraham）對此回應，表示軍方仍在「試圖理解」當時為何有如此多的平民在該加薩地區，並稱幾周前已向居民發出撤離通知。IDF表示，當時軍方正在攻擊一名「疑似恐怖分子」，並無意使建築倒塌，目前正在對此事件進行調查。

IDF加薩民事人道工作負責人埃拉德戈倫（Brig. Gen. Elad Goren）於上周簡報中曾表示，「根據我們的了解，貝特拉希亞地區應無居民」。聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）則表示，聯合國對此空襲感到「震驚」，並稱這是近三個月來加薩最致命的單一襲擊之一。聯合國強調，以色列應對該事件展開「迅速、透明且詳細的調查」，以確定責任歸屬。