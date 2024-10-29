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想上街買點心...台中失智翁迷航80公里進信義鄉山區　本月第二起

▲臺中市68歲老翁獨騎機車外出，卻迷航超過6小時騎至離家80公里遠的信義鄉豐丘村，獲警方尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲臺中市68歲老翁獨騎機車外出，卻迷航超過6小時騎至離家80公里遠的信義鄉豐丘村，獲警方尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

家住臺中市的68歲姚姓老翁日前獨自騎乘機車外出，竟迷航超過6小時、於夜裡騎至離家80公里遠的信義鄉豐丘村；警方獲熱心路人報案到場，將姚翁帶回當地派出所並通知家屬接回，而月初才有一名彰化失智老翁騎車迷路至同富村，令警方大呼巧合。

信義警分局指出，豐丘派出所警員史至翔於24日晚間9點接獲報案，得知台21線91公里處有一名老人迷路，隨即前往處理；該名老翁表示，當天下午3時騎機車外出、打算上街買點心，卻不知不覺騎到信義鄉山區，因機車油料耗盡無法前行，請求路過民眾協助報警援助。

▲信義警分局於1個月內於台21線尋獲2名失智迷航老翁，圖為月初尋獲的彰化林老先生。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲信義警分局於1個月內於台21線尋獲2名失智迷航老翁，圖為月初尋獲的彰化林老先生。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

史至翔見山區夜間溫度驟降，老翁衣著單薄又久未進食，先安撫其情緒並以巡邏車搭載返回派出所休息，經查證其為通報失蹤協尋之姚姓失智老翁，進而提供熱食及飲用水供其果腹並通知家屬，家屬對員警尋獲且照顧其父之義行深表感激。

信義分局表示，於本月8日也尋獲另一名家住彰化縣北斗鎮的77歲林姓失智老翁，其於下午4時獨自騎機車欲至街上理髮，同樣迷航近6小時、騎至離家80公里遠的台21線101公里處，距發現姚翁的地點約10公里，所幸於晚間9時30分由和社派出所員警尋獲；分局呼籲家中若有失智老人及身心障礙者，應注意活動範圍，協助配戴定位手錶或有聯絡方式之配件，亦可向所在地之鄉（鎮、市）公所申請預防走失愛心手鍊，以供走失時能藉以確認身分，幫助失蹤者找到安全返家的路。

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