載同事回公司遇死劫！塞車陣遭2大車夾殺　2男全身骨折慘死

記者楊永盛、吳佩蓁／苗栗報導

新竹縣國道3號南下114.6公里處，28日晚間發生死亡車禍，現場1輛聯結車、1輛中油油罐車、4輛轎車共6車發生追撞，造成2人死亡。死者為52歲黃姓廂型車駕駛、25歲陳姓乘客，2人是同事，昨晚下班後一起搭車回竹南公司，怎料在等下交流道時遭聯結車、油罐車前後包夾，車體嚴重變形受困車內2小時，被救出時全身嚴重骨折、內出血慘死。

▲廂型車遭聯結車、油罐車夾擊2人慘死。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



事故發生在28日晚間6點25分許，當時事故地點出現塞車，大量車流依序等候下龍鳳漁港匝道，繼續銜接台61線、西濱快速公路，56歲聯結車駕駛黃男自稱當時恍神，未注意前方動態，先高速衝撞第1輛廂型車後，轎車往前再遭到前方中油油罐車夾擊，油罐車又往前衝撞前方轎車，總共造成6車追撞，造成廂型車駕駛、乘客傷重不治，轎車70多歲女駕駛重傷，4人輕傷。

據了解，廂型車駕駛黃男與乘客陳男是機械工程公司同事，昨晚從林口工地下班一同搭車返回位於竹南的公司，沒想到在排隊等下交流道時遭聯結車、油罐車前後夾擊，車體嚴重扭曲，警消花了近2小時才將2人救出，但2人臉部撕裂傷、四肢及軀幹嚴重骨折、內出血，經急救後仍因傷重不治。