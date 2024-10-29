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Netflix 新功能「精彩時刻」上線！ iOS裝置先行　更方便分享經典

Netflix推出「精彩時刻」新功能，方便分享某個節目的名場面，先行於iOS系統中釋出。（Netflix提供）

▲Netflix推出「精彩時刻」新功能，方便分享某個節目的名場面，先行於iOS系統中釋出。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

大家是不是經常追劇時，往往想要分享某個經典畫面？如果不是截圖，就得用手機翻拍畫面，但現在Netflix推出新功能「精彩時刻」，讓觀眾可以自由分享最精彩的片刻瞬間、還附上幾分幾秒的畫面連結，更方便在社群媒體上分享。

「精彩時刻」正式於iOS系統版本上線，未來幾週內也會於Android推出。如此一來，不管是你想討論《黑白大廚》中讓人垂涎欲滴的菜色、《星期三》結局中的驚悚反轉、還是許光漢在《正港分局》中高唱「瑪爾濟斯之歌」，又或是《愛愛內含光》柯震東吐出雞胇的經典畫面，「精彩時刻」讓你能夠儲存並分享所有喜歡且精彩的片段。尤其是著韓劇《魷魚遊戲》第2季將於12月26日上線，現在正是回顧第1季膽戰心驚的遊戲場景，並為全新一季做好準備的最佳時機。

「精彩時刻」的使用方法也很簡單：假設你在手機上觀看最新一季的《柏捷頓家族：名門韻事》，並想要保存柯林與潘妮洛碧在馬車中那個久違的親吻場景。只需在手機螢幕下方點擊「精彩時刻」，該場景的時間段落就會自動保存至「我的Netflix」標籤頁中。

用戶可以隨時在手機上重溫所儲存的「精彩時刻」，如果再次觀看該集數，系統會從你書籤標記的場景開始播放。將「精彩時刻」分享至社群平台包含Instagram、Facebook等也同樣簡單。用戶可以在儲存「精彩時刻」時直接分享，也可以從「我的Netflix」標籤頁中選擇場景，然後點擊分享至社群平台。


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