運動會前「要簽1張單」家長傻眼！　大票人秒懂：恐龍太多

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前收到一張同意書，是校方舉辦運動會前，針對學生參加的競技項目，尋求家長們的同意，這讓他不禁錯愕直呼，「開了眼界。」然而，眾人卻秒懂學校用意，感嘆「一定是有家長鬧過」、「可以理解，現在家長比學生難搞」。

網友在「爆廢公社」PO出這張同意書，是關於學校舉辦的運動會，子女欲參加的田徑比賽項目，都要經過家長的同意，同時家長若有意見也可提出。

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這讓原PO忍不住傻眼，感嘆「真的是開了眼界，學生參加校內運動會，還需先徵求家長同意，看來每一張同意書背後都是一大群恐龍。」

▲運動會前，家長要先簽同意書。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「我覺得這樣的同意書很OK啊」、「白紙黑字寫下來，才不會事後被恐龍家長追責」、「會這樣，一定是有家長搞過學校，讓學校背了鍋。每個奇葩規定，都一定有奇葩的事件發生過，這是學校為了自保做的權宜之計」、「現在很多玻璃心，動不動就訴諸媒體或是提告」、「我家的也有發這個回來簽名」。

另外，也有人舉出實例，「我曾聽過大隊接力有小孩輸了，回家哭不停，家長就告學校，說為何舉辦活動，讓學生有比較及競爭心，而且家長還說學校是學習課業的地方，不是比運動的地方」、「有學生參加田徑練習時摔傷，家長要告體育老師和學校。瘋子遠比你想像的更多喔」。