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好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚：早該整頓了

▲▼好市多,結帳,推車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多取消免費停車政策。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多提供物美價廉的商品，吸引廣大民眾的歡迎，許多會員都會開車前去購物，就有會員指出，只要是好市多會員，不管有沒有消費，都可以索取一小時免費停車券，但現在此項「會員福利」已經取消了。消息曝光，許多人拍手大讚，「早該整頓了」、「沒消費就不要佔位」。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，只要是好市多的會員，即使沒有消費，也可以向服務台索取免費停車券，不過這項福利已經被取消。

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消息一出，許多人認為很合理，「該好好整頓一下！才不會一堆人佔用停車位卻不消費」、「進去逛一圈出來，消費從來沒低於500過」、「費抵停車費很合理」、「我覺得這樣很好，以前都沒車位，現在很好停」、「強烈建議好市多的停車費1小時1百，滿500折抵1小時，最多折抵2小時！台中南屯店很多一停就是一整天的」。

不過，也有網友指出，「有時候想買的東西沒貨、或剛好買些小東西沒有滿額，沒有辦法停車是蠻麻煩的，至於有些推文說什麼試吃、難民，人家有付會員費啊」、「有時候去售後服務如維修老人助聽器，然後又剛好沒什麼東西想買呀」。

根據好市多停車規範，小型車前30分鐘免費，每小時100元，超過30分鐘未滿1小時，則以1小時計算；另外，可憑當日消費發票折抵停車時數，金額未滿500元者，可免費折抵1小時，若超過500元，則可免費折抵3小時，同時當日最高僅能折抵3小時。

▼網友反應兩極。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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