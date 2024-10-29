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康芮颱風來襲！通勤族注意　北捷「3路線」風大將暫停營運

季相儒務必改ETtoday資料照▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／ETtoday資料照）

▲康芮颱風來襲，台北捷運將視情況停運及調整班距。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

康芮颱風持續增強，氣象署預估康芮將在周三(30日)晚間到周四強度達巔峰，估可到中颱上限甚至強颱，周四和周五清晨影響最劇烈，氣象署最快傍晚5時30分發布海警，明天上午發陸警。對此，台北捷運公司今（29日）表示，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運。另外，當發布陸警，貓空纜車、兒童新樂園將視風雨情況決定是否暫停營運。

台北捷運公司表示，因應康芮颱風可能帶來的風雨，台北捷運公司持續依據防颱防洪SOP，展開防颱布署及應變準備，確保颱風期間捷運系統和旅客安全，並持續密切注意颱風動向。

台北捷運公司指出，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線，以及淡水信義線等地下段部分，將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

此外，當發布陸上颱風警報(警戒區域含台北地區)後，貓空纜車、兒童新樂園將視風雨情況決定是否暫停營運；若台北市政府宣布停止上班或上課，將暫停營運。

台北捷運公司說明，為預防颱風帶來的雨勢，捷運全系統（包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街）、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，均已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門、抽水機等，並完成防颱整備作業。

台北捷運公司指出，捷運各車站出入口，依捷運防洪設計高程為200年頻率洪水位加高110公分，提升防洪能力，另部分重要車站隧道設置有防水隔艙閘門，避免因捷運隧道經過斷層帶、過河段或出土段等可能湧水處，造成洪水侵入隧道並漫延至捷運沿線各車站，形成重大損失。

最後，台北捷運公司提醒，颱風期間營運訊息將透過台北市政府及台北捷運公司網站、「台北捷運Go」App、車站旅客資訊系統、廣播系統、現場公告及媒體宣導等方式公告。

▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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