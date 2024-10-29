台積電面試被放鳥！他「怒做1事」踩巨雷　老鳥驚：一輩子進不去

▲台積電。示意圖，與本文無關。（圖／記者高兆麟攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前收到台積電的面試邀約，怎料他千里迢迢趕到台南廠，竟直接被放鳥，氣得他向部門單位申訴。對此，就有過來人直言，不管哪家大廠，都會用E-mail正式通知，況且原PO面邀流程也與台積電既定流程全然不同，更有老鳥搖頭表示，「一輩子進不去了！」

網友昨在Dcard發文表示，「台積電主動打電話邀約面試，都約好了時間和地點，跟我說會寄E-mail，等了好幾天沒收到信件，我主動發信詢問，也都沒回信，但電話都明確講好了，我還是大老遠從外縣市跑去台南，到廠直接放鳥，跟我說沒有我的面試名單，叫我請回。」

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這讓他不禁怒喊，「我花的時間和油錢怎麼算，還特別挪出一天時間來偉大的台積電，約面試的人很不負責任，市櫃公司都這樣亂打電話約面試，然後再放鳥嗎？目前已申訴部門單位。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

PO文掀起熱烈回響，不少網友直呼，「申訴直接黑名單」、「一次的衝動，用一生來後悔」、「還敢申訴阿！那直接一輩子進不去」、「連面試的Mail都沒收到，你自己要過去怪誰？」「社會打滾那麼久，有疑慮的事情都該確認好吧？而不是直接到場才在那邊氣噗噗」、「GG配不上你」。

還有老鳥表示，「你的面邀流程與台積電的既定流程完全不同，正常是簡訊提醒有寄信給你，信件有明確地點、職務，再來是有一個連結讓你挑選時間，最後會再寄一份完整時間、地點、地圖的信給你。」