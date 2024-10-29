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應徵行政助理「老闆約大廟面試」　她擲3聖杯卻嚇逃！

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

作家黃大米昨日在臉書分享，粉絲們自述被錄取的各種奇葩原因，其中有人應徵行政助理，卻被要求約在一間大廟面試，當時她擲了三個聖杯，然而在聽完老闆的一番話後，嚇得溜之大吉。

黃大米在臉書發文，分享幾個奇葩的錄取經歷，其中一位是老闆娘覺得，她外型不是老闆的菜，所以決定錄取她，後來女生也從公司前輩那得知，老闆曾經出軌過，導致老闆娘會特別把關應徵者。

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另一位是應徵行政助理，結果老闆竟約在一間大廟面試，該網友透露，「閒聊中得知廟是他建的，然後要我向神明擲筊，神明給了三杯聖杯。老闆說我很適合這份工作，說神明看人很準，然後跟我說要替神明做事，他還要再找七位，湊成八仙女，我聽完就跑了。」

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

還有一位是在戶外用品公司上班，他表示，某位資深的大哥說，當初面試時，無意間跟老闆聊到他愛騎腳踏車這件事，剛好老闆也很愛，接下來他們聊了一個多小時，但關於工作的事一個字也沒講，「回家後他就收到錄取通知，看來找工作這件事，能力是其次，運氣才是主因。」

PO文掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「最神奇的錄取經驗是，我寫的字入主管的眼」、「之前有主管跟我說，錄取妳的原因是因為妳皮膚白，她的Team每個女生都皮膚白，我們是白皮膚美少女」、「我曾面試一份工作，都在和面試官聊追星...也是錄取」、「我曾去小醫院面試，錄取的原因：老闆和老闆娘看面相，覺得我面相可以，不會隨便離職」。

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