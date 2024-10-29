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康芮明雨勢加大　嚴防「眼牆破壞性暴風」

（圖／NCDR）

▲最新各國官方都預估康芮將登陸台灣。（點圖可放大／NCDR）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大；周四、周五影響最劇，挾強風豪雨侵襲，尤其登陸點伴隨眼牆的「破壞性暴風」，對台構成的嚴重威脅，絕不可輕忽。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，各國官方的預測路徑顯示，中度颱風康芮過去幾天從琉球附近北轉，逐步向西調整，最新預測路徑已調至花東一帶登陸。

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吳德榮指出，歐洲模式（ECMWF）系集模擬亦有類似的調整，最新康芮的系集平均路徑（粗黑線）則南調至台灣南端一帶，但個別系集模擬路徑的分布在其兩側，以登陸的數量最多，亦有不少數量通過巴士海峽。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，康芮的系集平均路徑（粗黑線）南調至台灣南端一帶，但個別系集模擬路徑的分布在其兩側，以登陸的數量最多，亦有不少數量通過巴士海峽。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮說，美、日、台潛勢預測圖的不確定性範圍，皆包括台灣及鄰近海域，其意義是相通的，隱含若預測路徑持續略往南調也不用太意外；中央氣象署與日本氣象廳皆持續預測，在未受地形破壞前，近中心平均風速達48米／秒（95kts），為中度颱風上限，當然不能排除增強為強颱的機率，故其帶來的嚴重威脅絕不可小覷。

吳德榮表示，最新歐洲模擬顯示，周三東北季風及康芮外圍環流影響，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大，花東轉有陣雨，背風面中南部為晴時多雲。

吳德榮提醒，周四、周五影響最劇，康芮挾強風豪雨侵襲，尤其登陸點伴隨眼牆的破壞性暴風，對台構成的嚴重威脅，絕不可輕忽！應及早做好防颱準備，但各地風力及雨量的大小，則與路徑息息相關，屆時應注意氣象署的警報；周六、周日康芮遠離，天氣好轉，但殘餘水氣仍有零星降雨機率。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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