快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

▲最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，康芮已於今天凌晨2時增強為中度颱風。氣象署預報員張承傳說，不排除增強為強烈颱風，預估今下午到晚間發布海上警報，周三上午發布陸上警報，周四、周五影響最明顯，尤其是周四一整天。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，北部為陰天局部短暫雨的天氣，大台北周圍、東北部降雨較明顯持續，且雨勢也較大，花東有零星短暫雨，中南部清晨也有零星降雨，白天起轉多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周三颱風外圍雲系影響，北部、東北部降雨更明顯，基隆北海岸、大台北、東北部有局部大雨機率，花東降雨也變稍多，中南部為多雲，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。

張承傳表示，周四、周五颱風影響最明顯，北部、東半部降雨更明顯，北部、東半部、南部和中部山區有大雨或豪雨機率，尤其東半部有豪雨以上等級降雨機率，快的話，周五晚颱風慢慢離開，雨勢逐漸減少；周六到下周一東北季風增強，迎風面有些降雨。

張承傳分析，康芮未來大致以偏西北，朝巴士海峽、東南部海面接近，預估今下午到晚間發布海警，周三上午發布陸警；預估康芮未來強度為中颱上限，但也不排除變強颱。

▼未來降雨預測。（圖／氣象署）

