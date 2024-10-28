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國三香山段聯結車＋油罐車「6連撞」　廂型車遭夾擊2男慘死

記者楊永盛、趙蔡州／新竹報導

新竹縣國道3號香山段、南下114.6公里處28日晚間發生嚴重事故，1輛聯結車、1輛中油車、4輛轎車共6車發生追撞，事故造成3人無呼吸心跳，其中1人急救後恢復心跳，另外2人送醫後傷重不治，事故還造成4人輕傷，詳細事故發生原因待釐清。

▲▼國道香山段車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲廂型車遭聯結車、油罐車夾擊2人慘死。（圖／記者楊永盛翻攝／下同）

事件發生在28日晚間6點25分左右，當時匝道的車道出現塞車，大量車流依序等候下龍鳳漁港匝道，繼續銜接台61線、西濱快速公路，不料有一輛聯結車疑未注意前方動態，先高速衝撞第1輛廂型車後，轎車往前再遭到前方中油油罐車夾擊，油罐車又往前衝撞前方轎車，總共造成6車追撞。

警消趕到後，發現有3人重傷受困且無呼吸心跳，分別是遭油罐車衝撞的轎車70多歲女子，救出後送苗栗為恭醫院，搶救後恢復呼吸心跳，目前在加護病房觀察。另外2人是遭聯結車、油罐車前後夾擊的廂型車2名男子，由於廂型車嚴重變形，2人直到晚間8點30分左右才被救出，送醫後均傷重不治。

肇事聯結車黃姓駕駛表示，他28日傍晚從基隆空車要到南部載貨，行經國道3號香山段114.6公里處時，一時恍神未注意前方路況才肇事。警方替黃男進行酒測，發現黃男酒測值為0，詳細肇事原因待進一步調查釐清。

▲▼國道香山段車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼國道香山段車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

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