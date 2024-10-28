鄰居眼中「好好先生」竟遭BMW毒駕猴撞死　妻當天有事逃一劫

▲台中市長盧秀燕今日派北屯區長前去死亡車禍案家屬住處慰問。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市昨日發生一起驚悚車禍，18歲白姓男子無照、毒駕，撞死71歲葉姓男子，案件引起社會眾怒。葉男妻子、女兒今日接受北屯區長慰問，並未接受媒體訪問，但母女倆無法接受葉男只是外出運動，竟遭人莫名撞上奪命，悲慟不已。

據當地里長說，葉男生活單純，是公務員退休，前後在高雄、彰化的文化局處服務過，妻子也是國中老師退休，一家人低調有禮，附近鄰居聽聞這起意外都相當震驚。據了解，昨日葉妻因為有事情、要開會，才沒有一同前去步道運動，躲過死劫，卻與丈夫天人永隔。

▲葉姓男子遭白男撞死，上為他的最後身影。（圖／民眾提供）

▲葉男個性好，是鄰居眼中的好好先生，竟遭毒駕猴撞死。（圖／民眾提供）



里長說，葉家對面突如其來的事情，真的是不知所措，就是先把事情處理好，一切就交給法律處理，讓法律主持公道。

有鄰居說，葉姓死者是好好先生，住在北屯約20多年，個性好，人話不多，但是看到鄰居都會點頭問好，知道夫妻倆常常一起到附近的步道運動。

今日10時左右，北屯區代理區長徐宏銘代表台中市長盧秀燕前來慰問，低調沒有受訪，僅說代表市長來關心，協助家屬需求。結束後，徐宏銘對媒體說，家屬希望維持先生一貫態度，對外保持低調，拒絕受訪。

▲白姓男子撞死路人遭檢方聲押。（圖／記者許權毅攝）