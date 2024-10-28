台中BMW猴坦承肇事前一天拉K　法院裁定羈押理由曝

▲18歲白姓男子涉嫌無照毒駕撞死葉姓男子，法院裁定羈押。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區北屯路昨（27）日發生死亡車禍，18歲白姓男子駕駛租賃的BMW車輛撞死1名71歲葉姓男子，隨後逃逸至太原路口自撞遭到警方逮補。檢警調查發現白男不但無照駕駛、還自承開車前一天吸食K他命毒品，檢方依涉犯肇事逃逸、毒駕致死、殺人等罪嫌向台中地院聲請羈押，法院認為白男肇事時明知撞到人，卻仍開車逃逸，有逃避法律追究事實，有羈押必要，裁定准押。

台中地院指出，白男坦承吸食K他命毒品，再無照駕駛撞死人逃逸，雖白男否認有殺人犯意，但檢察官認定白男涉嫌毒駕致死罪、肇事逃逸罪、殺人罪及過失致死罪嫌疑重大。

法官審酌，白男肇事後仍能繼續開車，行駛約15分鐘後才因自撞號誌箱停車，足認白男肇事時仍有相當意識，應自知自己已經撞到人發生交通事故，仍然駕車逃逸，可見白男有逃避訴追、審判的情形，有逃亡之虞，若不羈押顯難進行後續追訴程序，有羈押必要，予以羈押，但無禁見必要。

回顧本案，白男26日晚間借宿在北屯區的朋友家，27日上午9時許無照開著家人承租的BMW外出，行經北屯路240巷口時，猛力撞上走在路邊的71歲葉姓行人，葉男遭撞後，人一度貼在前擋風玻璃上，再重重摔落至地面，而白男見狀竟猛踩油門，加速輾過葉男後逃逸。

白男肇事逃逸後，在環中東路、太原路口自撞路邊變電箱，警方比對2起事故車牌發現，白男就是前一案肇事逃逸的駕駛，將人逮捕歸案，詢後依照過失致死、肇事逃逸等罪將人移送台中地檢署。

▲白男無照開著家人承租的BMW外出，撞死葉姓男子。（圖／記者許權毅攝）

