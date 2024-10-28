北科大113年校慶　交通部長陳世凱獲頒傑出校友、美國紐澤西理工學院校長林竹進獲頒名譽博士

▲北科大校長王錫福頒授榮譽博士給美國紐澤西理工學院校長林竹進 。（圖／北科大提供，下同）



記者陳弘修／台北報導

國立臺北科技大學今年適逢建校113週年，北科大校長王錫福在校慶致詞表示，這一百多年來，在台灣社會與國家產業的各個單位與角落上，都有都有北科人誠樸精勤的身影，北科大除了是學術與技能卓越、團結精勤的學校之外，同時也是各界永續共榮的最佳夥伴。王錫福強調，雖然科技會讓生活更好，但唯有文化能使人偉大、使國家偉大，在校慶的這天，他也期許全校師生與畢業校友們一起將追求永續共榮的目標

值得一提的是，在10月26日舉行的113週年校慶活動上，北科大也表揚了十位傑出校友，其中一位是現任的交通部長陳世凱，其他九位也是目前身處於電子或機械工業等領域的佼佼者。另外，學校也頒授名譽博士予給美國紐澤西理工學院（NJIT）的校長林竹進博士（Dr. Teik C. Lim），以表揚與感謝他長年促進北科大國際學術交流與合作的卓越貢獻。

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北科大表示，今年十位校友的傑出成就展示了北科大的教育成果，校友對社會的貢獻與正面影響也是校方的期待，希望北科人能繼續秉持「誠樸精勤」校訓，為社會帶來更多正向力量。

今年被學校表揚的交通部長陳世凱，在擔任台中市議員期間，曾多次針對台中的交通議題提出建言與質詢；在台中捷運興建期間，曾亦針對捷運周邊交通規劃問題，提出多項應對政策，舒緩交通困境。在擔任行政院發言人時期，陳世凱憑藉精準因應的經驗與專長，除了妥適完成闡述與說明政府政策內容與方向，也獲頒公部門發言人獎的傑出獎，相信他未來對於國家希望工程、人本交通、便捷台灣與台灣觀光等重要任務，也會繼續努力推動。

對此，陳世凱也表示，自己在北科大EMBA經營管理專班的學習拓展了人生視野，對於管理專業也有更進一步瞭解與學習，他期許學弟妹繼續接棒，都能成為北科大的傑出校友。

▲北科大校長王錫福頒授傑出校友給交通部長陳世凱 。

至於另外九位獲得表揚的傑出校友，個人資訊與專業相關內容如下：

吳傳福校友，65年機械工程科畢業，伯鑫工具股份有限公司創辦人兼總經理。於民國73年獨自開發業界稱為「工具王」的活動扳手，全球市佔率25%，已獲專利超過300多件；民國112年伯鑫公司正式上櫃掛牌，其間曾榮獲第三屆「潛力中堅企業」及在多項國際競賽中獲得多項殊榮。近年來個人在贊助公益、教育、扶持弱勢方面盡心盡力，長期回饋社會之精神令人感佩。

李天堯校友，69年電子工程科畢業，玉晶光電副總經，曾任光寶電子及宸鴻集團所負責的事業部，於一年內將多年虧損轉虧為盈，並在加入玉晶光電後，加入經營管理群，發揮團隊合作精神帶領公司變身興櫃股王，關心與支持教育活動，多次回訪母校分享專業及人生經歷，長期支持母系各項活動，扶弱興學，足為本校師生表彰。

盧鏡來校友，70年工業工程與管理科畢業，萬潤科技股份有限公司董事長。於1996年以120萬元的本錢創立萬潤，從基礎的機台到被動元件，LED自動化機台，蛻變為高精密半島體設備供應商，於89年榮獲ISO 9001國際品質認證，91年公司上櫃，95年榮獲經濟部中小企業第十五屆國家磐石獎；於95年成立真善美教育基金會，經年提撥公司盈餘來回饋路竹岡山等地學校，99年成立萬潤慈善基金會，捐贈母校學生獎助學金500萬元，善盡社會公益之精神足為典範。

董燕山校友，71年材料資源工程科畢業，文生真空科技股份有限公司總經理。文生公司107-108連兩屆榮獲「鄧白氏中小企業菁英獎」，秉持著公司成立的理念「照顧員工、服務客戶、社會責任、回饋股東與永續經營」，將ESG的精神融入公司日常營運之中，從105年至今，每年提供五、六個實習機會及百萬實習費用給母校學生，提供學生專業實習機會，提攜後進回饋母校，實為母校工專精神的表率。

李水波校友，74年機械工程科畢業，新萊應材科技有限公司董事長。近年因中國扶植半導體產業，「新萊應材」營收獲利及在深圳掛牌的股價一躍而起，2009年新萊應材也加入國際半導體產業協會(SEMI)成為會員，2011年在深圳掛牌上市，自2017年推出的半導體自有品牌「Nano Pure」，包括合肥晶圓廠、台積電南京晶圓廠及英特爾在東北大連設廠，都使用新萊的產品，2021年創下破20億元人民幣新高點，對半導體投入與貢獻有目共睹，實至名歸。

陳聯興校友，76年電機工程系畢業，博大科技股份有限公司董事、總工程師。陳學長為博大科技股份有限公司創辦人之一，博大科技產品相當多元化，主攻利基型產品，DC／DC電源占比達九成，橫跨工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等應用，目前市值逾七十億，陳學長擁有多項電壓器及電路板集成、電源供應裝置等專利發明證照，其中台灣、美國、中國、德國等專利，共計62項，特殊專業成就績效卓著。

簡清德校友，104年經營管理EMBA專班畢業，昶皓國際有限公司創辦人暨董事長。曾任中華民國殘障運動總會111年選務委員會總召集人、教育部體育署中華帕拉林匹克總會會長選務總召；於2015年榮獲中華民國年度十大企業金炬獎、2021年榮獲台灣優良商標獎； 擔任校友會榮譽理事長及監事長等要職期間，熱忱協助校友會事務，歷年捐資母校興學並對母校發展有實質貢獻。

張正岳校友，83年土木工程系畢業，崴正營造股份有限公司創辦人暨董事長。將員工不到60人的小營造廠轉變為擁有600位員工及營收達百億的大型企業，更在2017年榮獲第40屆創業楷模獎及2021年個人數位轉型鼎革獎的殊榮，創造營造業的新典範，因緣際會下接手興建母校「精勤樓」工程，帶領團隊全力完成，建造成為臺北市的地標；長期回饋社會，擔負企業對於社會的責任，持續關懷廣福國小、永康國小、南投高中、伊甸基金會等學校及社福團體，展現了良好的校友風範。

張山立校友，94年能源與冷凍空調碩士班畢業，崇高科技股份有限公司負責人。曾任中華民國潔淨技術協會第六屆理事長，於任期內大力推動潔淨相關標準及規範，擔任母校台北市校友會理事長期間推動本校品德教育，支持母系及系友會發展，及呼應母校爭取校地、出錢出力，捐贈逾百萬以回饋母校，整合校友資源，協助校務發展足為楷模。