抱睡女友「他每晚狂搭帳篷」　求助第一次破處！老司機邪笑

▲原PO抱著女友睡覺時，不小心起了生理反應。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

交往後想進一步往肉體探索，真的讓人好害羞！一名男大生透露，與女友同居中，但雙方都沒有性經驗，尷尬的是，他晚上抱睡時會起生理反應，怕主動開口想壞壞，會讓女友產生反感，因此好奇「情侶交往多久才適合開始性行為？」過來人直言沒有時間表，「只要雙方願意，溝通避孕措施，有共識就開始」。

一名男大生在Dcard表示，最近終於脫離母胎單身，兩人都是彼此的第一任，因此都沒有性經驗，由於現在是同居狀態，原PO半夜總是慾火難耐，「抱睡時小頭都會起反應。」

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原PO直呼，好幾次想開撲向女友情慾流動，但又開不了口，一方面是沒有性經驗另一方面是才剛交往沒多久，就怕會讓女友反感。

對此，原PO認真拋問，「大家在一起多久後才發生性行為呢？」尤其雙方都沒有性經驗，該怎麼開始會比較好？

底下網友熱議，「先一起去打完HPV九價疫苗」、「女生要的是儀式感，所以氣氛很重要」、「有正職工作穩定薪水+心態可以承受意外孩子出來的成熟時」、「我跟我男友交往快一年才做」、「沒有適合的時間，只要雙方願意，溝通避孕措施，有共識就開始」、「多久可以發生關係，這個還真沒有一定的時間，或是進度表！不管雙方的性經驗，是不是第一次，都先別急著想發生關係，應該要先有一個時期，在對方同意後，雙方可以去享受，互相探索對方的身體，親吻、撫摸、輕舔、輕咬等等的，來增加彼此的熟悉度、親密度，在這個過程中，可以試著相互溝通與尊重，了解彼此的喜好、厭惡，或是想嘗試的」。

也有老司機邪笑教學，「你可以抱睡的時候，親吻她的額頭、摸摸她的頭，說你好愛她，怎麼可以這麼漂亮，抱緊一點，後面就不教學了！記得前戲要做足，不過第一次可能不太順利，但是要看女生意願哦，記得尊重別人」。