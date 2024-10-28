「台灣世界健身」收購美國母公司！　財經網美見1點：滿神奇的

▲World Gym世界健身董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣連鎖健身房「World Gym」的母公司「世界健身-KY」今宣布，砸約新台幣2.88億元收購美國母公司。對此，財經網美胡采蘋直言，通常是公司債務比較多，才會賣這麼便宜；不過，她也忍不住驚呼，「這真的滿神奇的，台灣反攻世界，請加油啦！」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文提到，台灣World Gym竟然下剋上，買了母公司美國World Gym，「不過因為World Gym併購價只有900萬美元（約新台幣2.88億元），買到271個國際據點，平均一個才106萬？像這種情況通常是公司債務比較多，才賣這麼便宜吧，要不然真的就是在其他國家規模偏小。」

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她也笑說，「早上我才在跟同事說，以前Yahoo在全世界都退燒的時候，只有雅虎台灣最賺錢，經常出現很神奇的畫面。」

對此，網友們紛紛回應，「我見識少，第一次看到子公司併購母公司的」、「真的很便宜欸」、「如何經營下去才是比較大的問題」、「如果有賺頭母公司幹嘛賣，現在最怕的就是還沒賺到權利金，卻先接下一屁股債」、「孫東寶牛排也是，最初的一個小加盟主，後來把整個品牌買過來」。