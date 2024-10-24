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禽流感殺進日韓　農業部2措施嚴防：出動無人機查核禽場

▲▼荷蘭出產的雞蛋被驗出含有殺蟲劑芬普尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際禽流感升溫，防檢署強化秋冬防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊惠琪／台北報導

秋冬是禽流感好發季節，農業部動植物防疫檢疫署表示，國際禽流感疫情逐漸升溫，我國候鳥路徑上游國家日本、韓國均出現野鳥確診高病原性禽流感案件，農業部即日起至明年3月底啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」，強化預警機制與阻斷傳播兩大措施，呼籲業者加強生物安全，防堵禽流感發生及傳播。

防檢署昨邀集中央地方動物防疫機關及家禽產業團體代表等，召開「113年度家禽流行性感冒防疫措施及疫情調查執行情形」會議，會中宣導年度防疫重點工作，並指日本、韓國近日已出現野鳥確診禽流感案件，正值候鳥遷徙季節，已啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」。

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防檢署說明，依國際疫情研判，禽流感疫情主要透過候野鳥攜帶病原經遷徙造成跨境傳播，後續再透過產銷系統水平傳染，家禽飼養業者若未落實禽場生物安全操作，易導致病原入侵及傳播。

防檢署指出，今年「秋冬禽流感強化防疫措施」包含2大主軸：首先是強化預警機制，進行候（野）鳥族群數量偵測與病原監測、化製、屠宰異常監測，並增加禽場監測與禽場外圍環境採樣量等，以充分發揮預警功能。

其次是阻斷傳播，將加強業者生物安全教育訓練，針對禽流感熱區的公共區域消毒作業、督導落實屠宰場場區、車輛清潔消毒措施，同時搭配無人機執行禽場生物安全查核等，以阻斷病毒傳播鏈。

農業部次長杜文珍呼籲，家禽產銷業者配合政府各項防疫措施及落實執行產銷環節各項生物安全措施，包含人車門禁管制、人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、場區環境、裝載箱籠、器具等進出消毒及維護防鳥設施等，同時持續提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常應立即通報所在地動物防疫機關處置，以控制及防範疫病傳播。

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