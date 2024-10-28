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永和新開店爆飲料有蟑螂！茶之魔手：醫療費用會全額負擔

▲▼ 。（圖／翻攝自FB我是永和人）

▲茶之魔手爆食安問題。（圖／翻攝自FB我是永和人）

記者蕭筠／台北報導

南部手搖飲品牌「茶之魔手」今年北上插旗，第2間門市開在新北永和，不料近日有網友指出，到該店買了一杯山楂烏龍，喝到快見底時卻吸到異物，一看驚見是一隻小強。對此，業者做出最新回應表示，該分店於9月新開幕，每天人員清潔SOP也皆有確實做到，目前較擔心民眾身體狀況，強調若有覺得身體不適建議先到醫院去就診，「相關醫療費用會全額負擔。」

針對飲料出現蟑螂一事，茶之魔手推廣部經理李士朋表示，這家店是新開幕的店，開店前都會進行很完整的消毒工作，而門市每天營業前人員的清潔SOP、消毒工作也皆有確實遵照規定，再加上消費者若是攜帶自用杯到店，也都會先幫客人沖洗再進行飲料盛裝，且透露茶魔出茶方式是使用出茶機，管徑相當小，「蟑螂要爬進去的機率很低。」強調仍有很多懷疑。

李士朋說，目前該名消費者尚未與門市聯繫，無奈表示：「不曉得有這個狀況。」但目前最關心消費者的身體狀況，「建議有不舒服趕快就醫，醫療費我們會全權處理。」

有網友在臉書「我是永和人」發文，27日晚間在永和頂溪站附近購買飲料，使用自帶杯點了一杯「山楂烏龍」，在飲用到快見底時，突然咬到了一個「脆脆的東西」，他以為是山楂，結果在咬下去的瞬間，口中卻爆出一股殺蟲劑的味道，當下立即將口中東西吐出，看到的是一個「有點爛爛的，但是棕褐色的甲殼，還混著濃白色汁液」的東西，接著看到小強的「標誌性毛腿」。

原PO透露，當天帶的是自己的杯子，確定出門前有將杯子清洗乾淨，呼籲大家在飲用手搖飲料前，最好先打開杯蓋攪一攪，確保沒有異物再飲用，「就算刷牙漱口，那股口感跟噁心的味道還是揮之不去」。

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