尖叫求救27秒！桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況：在恐懼中驚醒

▲監視器畫面拍下少年企圖擄走、侵犯女童過程。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名媽媽在社群平台曝光27秒監視器畫面，表示就讀國小的女兒27日上午10時許在龜山區某路段遭到另名未成年少年當街侵犯，女兒當下奮力抵抗、嘶聲裂肺尖叫狂呼「救我」，但卻仍遭對方強拉、禁錮。全案曝光後引發社會輿論譁然，女童母親凌晨近4時也在臉書更新女兒現況，表示孩子雖然沒有皮外傷，但陰影很深，「多次在恐懼中驚醒」，盼司法能還給女兒一個公道。

監視器畫面拍下，當下少年在騎樓內跨過機車、一把抱住女童，還伸手朝女童身體亂摸；而女童則是不斷奮力掙扎，企圖擺脫少年，但仍遭到強抱、禁錮，過程中女童還伸手朝馬路、聲嘶力竭大喊「救我」，但路過民眾卻無人伸出援手。

這段27秒影片曝光後立即引爆輿論譁然，據了解，該名涉案的男子是未成年，且有身心疾病。家長痛訴，當時少年企圖擄走女兒，事後女兒被一位在附近打掃的民眾救走，並帶到派出所報案，但該名少年卻因逃走、不是現行犯而無法逮捕，警方在經比對監視器畫面後，也已鎖定涉案少年身分、及住家地址，目前正進一步偵辦中。

女童母親凌晨近4時也在臉書更新現況，表示女兒現在是安全的，慶幸沒有受到皮外傷，「但心裡的陰影真的很深，現在凌晨快4點，多次在恐懼中驚醒」，媽媽也只能一次次地安撫孩子情緒，並重申「孩子現在很安全，我會盡力保護好，但我發文初衷，也是希望不要因為嫌犯『特殊』，就讓其免受制裁，希望能還給妹妹一個公道！」

由於少年目前仍未被逮捕，案情曝光後引發地方恐慌。桃園市議員黃瓊慧也承諾女童母親「會協助到底」，並表示本案已經通報婦幼隊及社會局，預計今(28日)社會局社工將會陪同女童向檢察官說明案情，同時也會傳喚加害少年到案，由檢方釐清後裁定是否收押、或強制送醫。