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苗栗女慣竊偷神明金牌被傳喚　別間宮廟銀幣遭竊也是她幹的

▲黃金價格飆漲，神明金牌也成竊賊犯案目標，竹南鎮至少2間宮廟近日失竊金牌，警方已鎖定竊嫌、製作筆錄。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲黃金價格飆漲，神明金牌也成竊賊犯案目標，竹南鎮至少2間宮廟近日失竊金牌，警方已鎖定竊嫌、製作筆錄。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國際黃金價格持續飆高，竟有不肖竊賊將歪腦筋動到神明頭上！苗栗縣竹南鎮三級古蹟慈裕宮，10月中旬遭一名劉姓女慣竊偷走一面金牌，警方循線傳喚坦承犯案後，劉女食髓知味，近日又到別間宮廟竊取銀幣，竹南警分局今（28）日表示，因劉嫌並非現行犯，已依法傳喚近日到案說明後法辦。

有網友昨夜在臉書「竹南大小事」貼文和影像，提醒竹南、頭份各宮廟，要注意此女竊賊，近日已於竹南中港慈裕宮、蕃社林王太子宮偷竊神尊上的金牌！還會亂動宮內的物品！

▲黃金價格飆漲，神明金牌也成竊賊犯案目標，竹南鎮至少2間宮廟近日失竊金牌，警方已鎖定竊嫌、製作筆錄。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲黃金價格飆漲，神明金牌也成竊賊犯案目標，竹南鎮至少2間宮廟近日失竊金牌，警方已鎖定竊嫌、製作筆錄。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹南警方今天表示，劉姓女慣竊（50歲）涉嫌在10月12日前往竹南鎮中港慈裕宮，相中值年爐主奉獻、置放壓克力架上的一面金牌，劉嫌趁執事人員和信眾不注意空檔，偷走金牌。警方17日傳喚劉女到案，她坦承犯案，但金牌已變賣得手4000多元花光。

▲黃金價格飆漲，神明金牌也成竊賊犯案目標，竹南鎮至少2間宮廟近日失竊金牌，警方已鎖定竊嫌、製作筆錄。（圖／記者楊永盛翻攝）

不過，竹南鎮蕃社林王太子宮人員昨（27）日12時許，發現神壇上掛著神像上的一枚價值2000多元的銀幣遺失，趕緊報警追查；經警方調閱監視器影像後，發現竟然又是劉嫌在24日涉嫌行竊，已通知她近日到案說明，案情釐清後依竊盜罪嫌函送檢察官偵辦。

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