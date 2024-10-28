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社會 社會焦點 保障人權

快訊／BMW猴毒駕撞死人！死者身分確認　出門散步10分鐘喪命

▲▼台中BMW猴看完監視器「還是不記得」撞死人　再扯謊：以為在隧道撞的。（圖／記者許權毅攝）

▲台中BMW猴毒駕撞死一名行人，死者身分昨晚確定，為當地一名葉姓男子。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名18歲白嫌駕駛BMW毒駕撞死一名行人，警方一度稱追查不到死者身分，現在確定死者為一名71歲葉男，就住在事故地點隔壁里，據了解，葉男是退休公務員，平時都跟妻子一同外出散步，昨天獨自前往，附近土地公廟也拍下葉男最後身影，正往附近事故地點走去，妻子接到消息相當錯愕，趕緊奔赴警局製作筆錄。

依照葉姓死者住家位置推算，葉男當時是朝台鐵橋下方向前進，到達事故地點前，行走在路僅10分鐘左右，不料遇到白嫌駕車猛力衝撞，傷重不治。

▲葉男昨日上午還經過附近土地公廟，被監視器拍下最後身影。（圖／民眾提供）

檢方昨晚在中國附醫往生室相驗，並複訊白嫌。認白男涉犯肇事逃逸、過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人等罪嫌，向台中地院聲押。

▲白嫌昨晚沒戴安全帽現身中國附醫往生室複訊，不敢直視鏡頭。（圖／記者許權毅攝）

等於白嫌不只無照上路，還是吸食毒品後開車，莫名撞上無辜行走在路上的葉男。據了解，白嫌昨日不承認有發生過車禍，警方也將監視器畫面拿出，白依舊稱不記得此事，以為自己是在事故地點前方100公尺的隧道擦撞，繼續行駛後，又在環中東路跟太原路口自撞變電箱。

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