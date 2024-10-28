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他跑5年外送遇上最扯單量　「1小時沒任何單」傻眼喊：怎生存

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲男子跑外送5年碰上最扯單量「1小時都沒單怎生存」。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

自Foodpanda、Ubereats十年多年入駐台灣後後，許多人開始加入外送員的行列，外送員薪資也一直是討論的話題。有網友表示，他跑外送已有5年的資歷，從來沒有那麼扯的單量，「1小時內沒有任何單」，不知道該如何生存，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「Foodpanda、Ubereats外送甘苦談」表示，自己跑外送5年多來，從來沒有那麼扯的單量，晚上兼差沒有錢賺，正職也賺不到錢了，颱風假過後大量縮班，單量不如颱風前就算了，一小時沒任何單，不知道該如何生存。

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貼文一出引發網友熱議，有人說，「看到別人也這樣我心裡就舒坦點了，不然我以為只有我這麼慘」、「你的問題是大家目前遇到的問題」、「我Ubereats在很多早餐店的熱點，3小時，手機連響都沒響，我還想說是不是我手機壞掉了」、「外送只能當兼差，有賺撿到」。

也有人建議，「賺不到錢該往別的地方去了，很多餐飲業都有缺PT人員」、「是時候換工作了，化危機為轉機」、「以前認識的幾個外送員合資開店，生意還不錯，也就沒跑外送了，外送一年不如一年，我是覺得不划算，不如在公司拗加班費還有免錢便當吃」。

也有人感嘆，長期在較自由的外送行業，重回正職可能會不適應，「其實做過外送之後，如果再回去職場打卡上下班，會不會習慣職場生態，和同事間的配合、交代下來的任務是否能讓上司滿意，職場也有職場的壓力，那就見人見智」。

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