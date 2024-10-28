今年地震颱風頻繁　林保署南投分署以科技強化災情預防應變

▲凱米颱風後空拍奧萬大聯外道路8.4K緊鄰萬大溪邊坡變化情形。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年0403地震、7月凱米颱風、10月山陀兒颱風頻繁侵襲台灣，自然災害嚴重威脅民眾安全；林業及自然保育署南投分署表示，該分署積極運用科技，如遠端遙控攝影機、空中勘查、無人機和衛星影像，進行國有林地災害監測和原因分析，為搶險救災提供即時資訊。

林業保育署南投分署說明，在國有林地易發生災害的區域設置全天候遠端遙控攝影機，無論白天或晚上都可進行影像監測，即時提供第一手天然災情資訊，也確保能迅速作出應變措施。

▲▼卡努風災判釋奧萬大聯外道路8.4K崩塌地變化情形，以及判釋石灰坑上游崩塌地變化情形。

另南投分署持續與內政部空中勤務總隊合作，利用直升機進行空中勘查，或以UAV（無人航空載具）拍攝重點區域，精確分析災害的成因和範圍；多年來也利用衛星影像及該署航遙測分署航空影像資料，進行轄區內崩塌地的演變分析，在易發生崩塌災害的潛勢區域設置雨量計、地表及地中變位監測儀、水位監測儀等設備，以進行更精確的災害成因判釋。

南投分署指出，上述分析結果可提供災害應變計畫及緊急搶險救災的寶貴依據，也成為後續資源配置的重要參考，確保預算執行的最大效益。